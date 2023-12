Às vésperas do fim de ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nota, nesta sexta-feira (22/12), com recomendações para que os consumidores prestem atenção às rotulagens nutricionais dos produtos, sejam os tradicionais panetones e chocotones, quanto outros industrializados. Além do consumo consciente, o órgão também informa dicas de armazenamento, manipulação, preparo, higienização e conservação dos alimentos para garantir a segurança sanitária na hora de confraternizar com a família e os amigos.

Confira as dicas da Anvisa para uma ceia segura e saudável:

1. Rotulagem nutricional

A nova norma sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados facilita a compreensão das informações nutricionais. A ideia é esclarecer o consumidor, de forma clara e simples, sobre o alto conteúdo de nutrientes que afetam a saúde (açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio).

Vale observar que ainda há produtos com rotulagens não adequadas, uma vez que está permitido o esgotamento do estoque de embalagens e rótulos antigos até nove de outubro de 2024, no caso de fabricantes que adquiriram embalagens até 8 de outubro deste ano.

2. Validade e outras condições

Ao fazer as compras, verifique se os produtos estão dentro da validade e conservados nas temperaturas e condições adequadas. Inspecione as embalagens e confira a integridade delas. Observe se não há sinal de danos, como rasgos, furos e superfícies amassadas.

Em casa, guarde os produtos conforme as orientações do fabricante, presentes no rótulo. Alimentos conservados em temperaturas superiores às necessárias podem ser foco de multiplicação de micróbios perigosos.

3. Organização da cozinha

Antes de iniciar a preparação dos alimentos, lave bem as mãos. A orientação também é aplicável após a realização de outras atividades, como abrir a porta, manusear eletrodomésticos e utensílios, ir ao banheiro etc. Depois de lavar as mãos, higienize os equipamentos, as bancadas, as superfícies e os utensílios que serão utilizados, como facas e tábuas para corte.

A higienização é importante porque os micróbios das mãos e do ambiente podem contaminar os alimentos e provocar as chamadas doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHAs). Uma boa forma de limpar equipamentos e utensílios em casa é usar água e sabão em abundância. Se for necessário desinfetá-los, pode-se aplicar uma solução preparada com água sanitária, que deve ser diluída conforme as orientações do rótulo.

4. Manipulação de alimentos crus

Evite o contato de alimentos crus com alimentos cozidos. Além disso, lave os utensílios usados no preparo de alimentos crus antes de utilizá-los em alimentos cozidos. Os alimentos crus podem conter micróbios perigosos. A intenção é não transferir os possíveis micróbios dos alimentos crus para os cozidos durante a preparação. Na hora de armazená-los, vale a mesma regra: guarde os alimentos crus e os cozidos em embalagens ou recipientes exclusivos e fechados.

5. Higienização dos alimentos

Alguns alimentos precisam ser higienizados antes de seu preparo. Frutas e verduras, por exemplo, carregam micróbios do seu ambiente natural. Por isso, é importante lavar esses alimentos em água corrente para retirar as sujeiras visíveis, como terra e insetos. Feito isso, deixe-os de molho em uma solução própria para sanitização e enxague-os.

Cuidado! Leia o rótulo do sanitizante, veja se o produto está regularizado na Anvisa, se há indicação para uso em alimentos e siga as orientações de diluição e tempo de contato. Dessa forma, você garante a eliminação dos micróbios e evita o risco de contaminação do alimento com substâncias perigosas.

6. Cozimento

O cozimento dos alimentos é um ponto importante para garantir a segurança sanitária. A comida deve atingir uma temperatura que seja suficiente para matar os micróbios mais perigosos. Por isso, recomenda-se cozinhar bem as carnes. Para ter certeza do completo cozimento, verifique a mudança na cor e a textura da parte interna do alimento. No caso de carnes bovinas e de aves, tome cuidado para que as partes internas não fiquem cruas (vermelhas). Os sucos dessas carnes devem ser claros e não rosados.

7. Ceia pronta?

Depois de preparar a ceia, atenção à temperatura e ao tempo para servir os quitutes. Os micróbios se multiplicam rapidamente em temperatura ambiente. Alimentos quentes devem ser mantidos, até a hora de servir, em temperatura alta (acima de 60º C) e alimentos frios, em temperaturas mais baixas (abaixo de 5º C). Procure diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e o consumo dos alimentos. Não dê chance para que os micróbios acabem com a festa.

8. Conservação

Os alimentos preparados e servidos quentes devem ser consumidos logo após o preparo. Se for preciso preparar o prato com antecedência, guarde o alimento preparado sob refrigeração e o esquente na hora de servir.

Leia também: Nutricionista ensina quais alimentos vão dentro e fora da geladeira



Guarde os alimentos cozidos e os perecíveis na geladeira (abaixo de 5º C). O prazo máximo de consumo do alimento preparado e guardado sob refrigeração deve ser de cinco dias.

Não descongele alimentos à temperatura ambiente. O descongelamento deve ser realizado em condições de refrigeração, em temperatura inferior a 5º C, ou em forno de micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente ao cozimento. Não se deve tirar um alimento do freezer e colocar sobre a bancada da pia para degelar até a hora do preparo porque os micróbios se multiplicam muito rapidamente. Mantendo a temperatura abaixo dos 5º C e acima dos 60º C, sua multiplicação é retardada e até evitada.

9. Lavagem das mãos

Para a lavagem correta das mãos, siga os seguintes passos:

Utilize água corrente para molhar as mãos

Esfregue a palma e o dorso das mãos com sabonete, inclusive as unhas e os espaços entre os dedos, por aproximadamente 15 segundos

Enxágue bem as mãos com água corrente para retirar todo o sabonete

Seque as mãos com papel toalha ou outro sistema de secagem eficiente

DTHAs: entenda

As doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHAs) são causadas pelo consumo de alimentos ou água com micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas. No geral, eles entram em contato com o alimento durante a manipulação e o preparo. Daí a importância de se manter os ambientes limpos e higienizados.