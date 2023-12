Embora a gota possa afetar qualquer pessoa, há grupos mais propensos a sofrer com essa condição durante as festividades

As festas de fim de ano se aproximam, e nesse momento é importante ter moderação, especialmente para aquelas pessoas que enfrentam a gota, uma condição que pode ser agravada por certos hábitos festivos. A doença inflamatória acomete sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de ácido úrico no sangue está em níveis acima do normal - por isso, alimentos ricos em purina e bebidas alcoólicas podem desencadear crises de gota.

Segundo a presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, Maria Fernanda Guimarães , durante as festas de fim de ano, é comum haver um aumento no consumo de alimentos ricos em purina e bebidas alcoólicas, fatores desencadeantes para crises de gota. “Nesse período é vital manter um equilíbrio e moderação para prevenir a intensificação dos sintomas da gota, que inicialmente pode ser caracterizada por ataques recorrentes de artrite aguda. Além de que o quadro comum da condição consiste na dor frequente”, alerta.

Ela ressalta que os pacientes com gota podem enfrentar desafios adicionais durante as festas. "O aumento do consumo de alimentos como frutos do mar, carnes vermelhas e bebidas alcoólicas pode levar a crises agudas. As celebrações, muitas vezes marcadas por excessos alimentares e de bebida, podem impactar negativamente quem já lida com a gota."

Embora a gota possa afetar qualquer pessoa, há grupos mais propensos a sofrer com essa condição durante as festividades. Homens adultos, particularmente aqueles com mais de 40 anos, e pessoas com sobrepeso ou obesidade estão mais suscetíveis. Mulheres, especialmente após a menopausa, também correm risco.

Dicas para um fim de ano consciente

"Para aqueles que têm gota, é essencial manter um equilíbrio. Evitar excessos alimentares e de bebida, controlar a ingestão de alimentos ricos em purina e manter-se hidratado são passos fundamentais para minimizar os riscos de crises durante as festas", aconselha a especialista.

Leia também: Mulheres são mais propensas a sofrer com lesões no joelho



"Além disso, é crucial buscar orientação médica para um plano personalizado de gerenciamento da gota. A moderação é a chave para desfrutar das festividades sem comprometer a saúde articular", enfatiza.

A reumatologista reforça a importância de conscientização sobre a gota e a necessidade de cuidados especiais durante as celebrações de fim de ano, visando garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição reumática.

A Sociedade Mineira de Reumatologia tem disponível, em seu site, a cartilha "Gota" - um material de oito páginas - o qual orienta sobre tratamento, medicamento e alimentação adequada para os episódios de sintomas, dor e rigidez.