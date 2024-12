A acne é um problema recorrente entre os brasileiros, afetando pessoas de diversas idades desde a adolescência até a fase adulta. E engana-se quem acha que o problema é exclusivo das mulheres. De acordo com um estudo realizado em 2024, pelos Laboratórios Pierre Fabre, 17,5% dos homens também sofrem com espinhas, e no cenário global, 20,5% da população é impactada por essa condição. Cuidar da pele vai muito além de uma questão estética, ela está diretamente ligada à autoestima e confiança. Isso impacta os relacionamentos no dia a dia, afetando o bem-estar.



“Um dos fatores que agravam é o estresse, ele consegue ser um vilão e aumentar a produção de sebo, favorecendo o surgimento de espinhas. Ter uma alimentação desequilibrada, com muitos alimentos gordurosos e açúcares, também agrava o quadro”, explica Amanda Lopes, especialista da área estética da Homenz, rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina.

Além disso, hábitos de higiene inadequados, como não lavar o rosto corretamente, podem piorar a situação. “Outra possível causa é o desequilíbrio hormonal, que ocorre devido ao uso de medicamentos ou por questões de saúde”.

Com isso, os produtos convencionais nem sempre são suficientes para trazer os efeitos desejados. “Nesses casos, é necessário buscar procedimentos que tragam resultados mais rápidos e eficazes”, orienta a profissional. Entre os tratamentos recomendados estão:

Limpeza profunda: embora nem todo mundo goste, devido à extração manual com as mãos, ele é importante para remover as impurezas e o excesso de oleosidade . “O paciente consegue perceber que a pele fica com a textura mais uniforme”, diz a especialista.

embora nem todo mundo goste, devido à extração manual com as mãos, ele é importante para remover as impurezas e o . “O paciente consegue perceber que a pele fica com a textura mais uniforme”, diz a especialista. Peeling químico: ideal para quem sofre com muitas manchas. “O método auxilia a remover as camadas superficiais e tratar as cicatrizes. Como ele é possível notar a diferença em poucos dias”, conta Amanda.

ideal para quem sofre com muitas manchas. “O método auxilia a remover as camadas superficiais e tratar as cicatrizes. Como ele é possível notar a diferença em poucos dias”, conta Amanda. Microagulhamento: para quem sofre com marcas de espinhas ou poros dilatados, é uma excelente opção. “A técnica utiliza pequenas agulhas em toda região do rosto para estimular a produção de colágeno, ficando viçosa nos dias seguintes, ficando mais evidentes após duas semanas” relata.

A profissional reforça a importância de procurar sempre um local seguro para realizar qualquer tratamento. “Apesar de serem minimamente invasivos, é fundamental procurar um local seguro e seguir todas as orientações para garantir resultados seguros”.

