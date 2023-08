Os músculos desempenham um papel fundamental na regulação do metabolismo

Sarcopenia. Já ouviu falar? É a perda de massa muscula, uma alteração da musculatura esquelética caracterizada pela redução da força e da massa muscular secundária ao envelhecimento, que pode comprometer o desempenho físico do indivíduo. E não é apenas um sinal natural do envelhecimento, mas também está associada a uma série de condições de saúde.O médico especialista em medicina integrativa, Francisco Saracuza, explica que os músculos são mais do que simplesmente ferramentas de movimento: "Eles são a fundação da mobilidade, sustentação e, surpreendentemente, influenciam a saúde metabólica e imunológica. A massa muscular não é apenas sobre aparência. É uma questão de vitalidade e bem-estar".