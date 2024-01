Se cuidar da mente é importante, estar em dia com os cuidados do sono é ajuda na busca pela saúde mental

Além de colocar em prática as resoluções de fim de ano, janeiro é o mês escolhido para chamar a atenção para a saúde mental e sua importância em todas as áreas da vida. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), ter saúde mental significa um "estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, trabalhar produtivamente e ser capaz de contribuir para sua comunidade".

Se cuidar da mente é importante, estar em dia com os cuidados do sono ajuda na busca pela saúde mental. Especialista do sono na Emma Colchões, Theresa Schnorbach ensina o que é possível fazer para melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, estar mais bem disposto para enfrentar os desafios do dia a dia.

Higiene do Sono

Criar um ritual e incorporar hábitos à rotina na hora de dormir contribui para uma noite de sono restauradora. O ideal é seguir um cronograma regrado e ter os mesmos horários para acordar e dormir, a fim de regular o organismo, mesmo em dias como feriados e finais de semana.

É importante lembrar que a higiene do sono acontece ao longo de um dia inteiro, não somente próximo a hora de repousar. Por isso, deve-se restringir o uso da cama: não trabalhar nem comer nela e ir deitar-se apenas quando estiver realmente com sono. Já na hora de dormir, vale tomar um banho relaxante, morno ou quente, tomar chás que não sejam estimulantes e evitar o uso de telas e músicas altas e agitadas.

A cafeína, encontrada não só no café, como em alguns refrigerantes, chás e chocolates, também deve ser evitada. Seu consumo, com moderação, é recomendado até no máximo 15h. De modo geral, atividades muito estimulantes não devem ser realizadas próximo a hora de dormir, e isso inclui leituras e consumo de séries e filmes, por exemplo. A luz azul, presente no celular, computador e televisão, atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio responsável por regular o sono. É por isso que, cerca de duas horas antes de dormir, o recomendado é não ter contato com telas.

A luz natural - especialmente do sol matinal - é fundamental para manter adequado o relógio biológico, também conhecido como ritmo circadiano. Por isso estar exposto a ela nas primeiras horas do dia também é super importante. O ambiente também tem um papel relevante para a qualidade do sono, assim como manter a ventilação e o conforto térmico. Contribuem para isso roupas de cama confortáveis, de bons materiais e, de preferência, respiráveis.

Fique atento!

A privação de sono torna o dia seguinte mais difícil e cansativo, além de prejudicar significativamente a capacidade de se concentrar, trabalhar, ler e desenvolver as atividades rotineiras. Com noites mal dormidas, a tendência é estar mais irritado, com ansiedade e reatividade emocional. Também é comum desenvolver outros distúrbios a longo prazo, como depressão e bipolaridade.



“Os hábitos podem se solidificar através da repetição até que os executemos quase automaticamente, sem perceber. Assim, fica cada vez mais fácil cumpri-los, permitindo que nosso cérebro se concentre em outra coisa. Estabeleça rotinas para que as medidas de higiene do sono pareçam automáticas e você faça tudo de forma leve e prazerosa”, orienta Theresa.