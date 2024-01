A gratidão pode ser expressada de diversas formas, seja em ações, palavras, pensamentos, e até mesmo durante uma atividade física, em meditações, por exemplo. Quando praticado, o ato de meditar oferece vários benefícios para a saúde. Durante estudo realizado na Universidade Rutgers, pesquisadores acompanharam por oito semanas 52 pessoas que praticavam duas vezes por semana 30 minutos de meditação combinados a 30 minutos de exercícios aeróbicos. Trabalhar o físico e mental dessa forma única aliviou em 40% os sintomas de depressão e pensamento negativo.



Professora de yoga da Bio Ritmo, rede de academias high end, Juliana Romera explica que “durante essas aulas, trabalhamos o exercício da respiração e o encontro com o eu interior, o que ajuda a relaxar e a construir emoções positivas, como o de ser grato pelo momento e pessoas ao seu redor. Esse sentimento de reconhecer positivamente o que está à nossa volta com certeza é uma grande aliada na saúde”.

Veja cinco outros benefícios que o exercício da gratidão pode trazer para o corpo e a mente:

1. Aumento da disposição

Segundo estudo publicado na revista Personality and Individual Differences, pessoas gratas sentem menos dores. A sensação seria consequência da dopamina liberada pelo sentimento de gratidão. Esse hormônio é conhecido como uma das substâncias da felicidade e é ele quem provoca a sensação de prazer.

2. Melhoria da qualidade do sono

Outra pesquisa divulgada no Journal of Health Psychology, sobre os impactos da gratidão no bem-estar biológico, mostrou que o sono muda substancialmente quando praticamos a gratidão. Isso se deve ao fato de haver uma diminuição da angústia emocional e, consecutivamente, uma menor perturbação do estado de descanso.

3. Diminuição da pressão arterial

No mesmo estudo anterior, foi possível perceber também que pessoas do grupo que praticavam a gratidão tinham respostas cardiovasculares mais saudáveis, incluindo redução da pressão arterial diastólica e sistólica e frequência cardíaca. Pressão alta pode levar a desenvolvimento de doenças cardiovasculares, insuficiência renal e até acidente vascular cerebral (AVC).

4. Fortalecimento do sistema imunológico



Pensamentos negativos não afetam apenas a saúde mental, mas a física também. Pesquisadores da Universidade de Concordia mostraram que esses sentimentos de angústia e tristeza podem prejudicar o metabolismo, o sistema imunológico e alguns órgãos. No entanto, praticar a gratidão pode trazer o efeito contrário. Ao compartilhar esse e outros pensamentos positivos, nos tornamos mais resistentes ao estresse e frustrações do dia a dia, aprendendo a lidar com o “copo meio cheio” e não “meio vazio”.

5. Redução da ansiedade

Durante uma crise de ansiedade, o coração pode ser muito prejudicado devido à ação da adrenalina, aumentando as chances de ter problemas cardíacos. Juliana explica que, quando praticamos o ato de agradecer e estamos focados no agora, diminuímos o medo do futuro e os arrependimentos do passado.



“Práticas como yoga, pilates e meditação são ótimas para essa redução de ansiedade também, pois com elas nos conectamos com o nosso corpo como um todo. O yoga foi construído para atingir a autoconsciência e auto realização e não possui efeito adverso, sendo um ótimo ponto de partida para uma vida mais plena e feliz”, indica a professora.