A depilação definitiva a laser faz sucesso entre homens e mulheres que querem manter a pele lisa, sem pelos. “É um procedimento procurado normalmente por homens que necessitam estar sempre com barba feita, por exigências corporativas ou mesmo de requisitos de imagens. O melhor é aguardar os 18 anos para começar a fazer a depilação a laser”, explica Danilo S. Talarico, médico pós-graduado em medicina estética e professor nos cursos de dermatologia, tricologia, transplante capilar e medicina estética. “Atualmente, as máquinas de laser podem ser feitas em qualquer pessoa, com qualquer fototipo e até em pele bronzeada, desde que a pele esteja íntegra (sem lesões)”, acrescenta o médico.

Segundo o dermatologista Abdo Salomão Jr., o procedimento pode ser indicado para homens que experimentam muita foliculite com métodos tradicionais (lâmina), ou ficam com a pele irritada e até manchada por conta da agressão frequente da lâmina. Por isso, no laser, existem diversas vantagens: “A maioria das tecnologias usa resfriadores de pele na ponteira, diminuindo a dor; e os resultados são praticamente definitivos, pois atinge o bulbo e consegue destruir a origem desse pelo; e com laser você consegue tratar pelos bem grossos com maior especificidade”, diz o médico. A principal desvantagem é financeira, pois esse é um método mais caro, justamente por ser definitivo.

Para se preparar, o paciente deve fazer a tricotomia (raspar com lâmina de barbear) no dia da sessão. “Ele pode vir tranquilo, pois as tecnologias novas são extremamente confortáveis quanto à dor, sem perder a eficiência”, diz Danilo. “A tecnologia de cada máquina de laser tem suas diferenças técnicas, ou pelo comprimento de onda do laser ou pela velocidade de disparo de cada laser, cada tipo com seus prós e contras, mas não diferem se usada para pelo do rosto ou do corpo; o que define a assertividade é a experiência do médico para ajustar a máquina para ser a mais segura, efetiva e indolor para cada região a ser tratada”, completa Danilo. Depois da sessão, é necessário usar um bom filtro solar, e caso tenha algum incômodo como ardência ou vermelhidão, um sérum reparador e compressas geladas para refrescar.

No geral, é possível ver resultados logo após a primeira sessão, mas mais visitas ao consultório são necessárias. “Todos os pelos atingidos pela energia do laser e que ainda estejam conectados com o bulbo do folículo capilar sofrem um dano (injúria) que em 90% têm sua morte definitiva. Tanto os pelos desconectados naquele momento do bulbo, quanto os 10% sobreviventes citados acima voltarão a crescer novamente e precisarão ser acertados na próxima sessão. Por isso a necessidade de repetir as sessões”, explica Danilo.

Congelar a pele

Abdo Salomão explica que exímio epilator é um laser que utiliza o sistema de depilação a laser de diodo de 810nm, padrão ouro nesse tipo de procedimento. “Esse tipo de laser sempre foi capaz de depilar em poucas sessões, só que antes ele era muito dolorido, o que afastava alguns pacientes que viam resultado, mas sentiam muita dor, então tinha essa ressalva. Hoje, é possível manter a mesma performance do laser de diodo que se tinha antes com uma dor muito menor”, explica o dermatologista.

A dor é menor porque este laser conta com um exclusivo sistema de resfriamento: “Ele ‘congela’ a superfície da pele com uma ponteira enorme que fica bastante tempo em contato. Esse laser é utilizado para todos os fototipos, em pelo grosso ou fino, claros (não brancos) e a dor é muito menor do que o que tínhamos antes”, acrescenta o médico. “O equipamento também entrega maior rapidez (até 10 disparos por segundo), eficiência na depilação definitiva em menos sessões, segurança e ergonomia (com disparos no gatilho do handpiece ou no pedal)”, destaca Abdo Salomão.