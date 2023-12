A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelou dados impressionantes sobre o crescimento exponencial da busca por procedimentos estéticos entre os homens no Brasil. Em cinco anos, a proporção de homens que realizaram cirurgias plásticas aumentou de cinco para 30%, com um aumento de 72 mil para 276 mil procedimentos por ano.

Outro estudo divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (Isaps), também mostrou que os homens já representam 35% dos pacientes que buscam por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no Brasil. Esta mudança sinaliza um novo olhar na concepção tradicional de beleza: com homens e independente da orientação sexual. Todos investindo cada vez mais no cuidado da aparência.

O cirurgião plástico Bora Kosti destaca o notável aumento na procura por cirurgias plásticas masculinas em seu consultório, "Tenho observado uma conscientização crescente entre os homens sobre a importância do autocuidado, refletindo-se na busca por uma aparência que não apenas atenda aos padrões estéticos, mas também eleve a autoconfiança e o bem-estar pessoal", comenta.

O cirurgião destaca as cirurgias mais procuradas:

Ginecomastia: remover uma aparência mais firme e proporcional, “Essa é uma condição caracterizada pelo aumento das glândulas mamárias em homens, e pode ser causada por desequilíbrios hormonais, uso de certos medicamentos ou genética. A cirurgia de correção envolve a remoção do excesso de tecido, muitas vezes combinada com liposucção para esculpir a região”, afirma o médico. Rinoplastia: a rinoplastia é uma escolha popular entre homens de diversas idades. O especialista explica que os homens buscam por uma variedade de motivos, desde a correção de imperfeições, irregularidades congênitas, até a busca por um nariz mais reto e proporcional. Lipoaspiração: Bora destaca que a lipoaspiração é procurada com o intuito de remodelar o contorno corporal e eliminar depósitos de gordura indesejados. Muitos buscam esse procedimento para atingir uma aparência mais atlética, definindo áreas específicas como abdômen, flancos ou áreas de difícil redução por meio de dieta e exercícios. Blefaroplastia: a blefaroplastia, focada na área dos olhos, é um exemplo claro da busca pela revitalização facial, “Homens buscam a blefaroplastia para reduzir o excesso de pele e rugas na área dos olhos. Esse procedimento tem o objetivo técnico de fornecer uma aparência jovem e revitalizada, eliminando sinais de fadiga e contribuindo para uma expressão facial mais jovial”, ressalta.

Essa transformação no cenário da cirurgia plástica masculina não apenas redefine padrões de beleza, mas também destaca um movimento em direção a uma abordagem mais aberta e inclusiva em relação ao cuidado estético, "Estamos testemunhando um momento em que os homens se sentem à vontade para investir em sua aparência, reconhecendo que a cirurgia plástica pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar a autoestima e o bem-estar”.