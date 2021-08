Vaidade: homens descobrem o poder da barba na revolução da imagem

(foto: Pixabay)



Ostentar uma barba que segue um estilo e acompanha uma tendência, é um ponto fundamental no empoderamento masculino e influencia diretamente na autoestima de muitos homens.





A barba exerce um poder inquestionável quando se trata de poder na imagem social. Segundo algumas enquetes, homens que usam barbas bem cuidadas têm mais chances de conseguir se destacar no trabalho e estão entre os preferidos por algumas mulheres na hora da paquera.





Desde os primórdios dos tempos a barba tem sido sinônimo de masculinidade, poder, honra, independência, poder e elegância. Curiosamente alguns estilos de barba foram batizados com o nome de homens que popularizaram o formato na aparência masculina.





O famoso cavanhaque longo recebe o nome de Van Dyck como forma de homenagem a esse importante pintor holandês. O bigode cheio e grande foi batizado de Kaiser para homenagear o último imperador da Alemanha, Guilherme II.





De acordo com algumas pesquisas históricas, possivelmente as barbas passaram a ficar mais em evidência na Inglaterra vitoriana do século 19, época em que elas foram consideradas parte da moda. Outra curiosidade sobre a barba vem na época da guerra da Crimeia, nos anos 1850, quando ingleses pertencentes a todas classes sociais começaram a imitar os soldados vencedores que voltavam para casa.





Mudanças e influências nos estilos de barba





Nas últimas décadas até a chegada deste século, o uso da barba foi se tornando mais popular e ganhando adeptos em várias partes do mundo. Os estilos também aumentaram em formas e comprimentos. Além disso, famosos que passaram a usar barbas inspirando fãs a seguirem seus estilos.





Hoje, personagens de séries famosas, novelas, filmes e grandes nomes da música ostentam os mais diversos estilos de barba. O cavanhaque do personagem Walter White, interpretado pelo ator Bryan Cranston na premiada série Breaking Bad é um exemplo de tendência de barba influenciada pelo mundo do entretenimento.





A invenção das lâminas de barbear descartáveis, pela Gillette em 1902, também influenciou na mudança de aparência dos homens. Na ocasião, um anúncio da empresa tentava convencer os consumidores a comprar suas lâminas garantindo que a melhor maneira de conquistar uma mulher era deixando a barba feita.





Mas foi em 2008, depois da grande crise financeira mundial, que os homens adotaram uma mudança significativa na aparência. O livro Fashion, Desire and Anxiety: Image and Morality In The 20th Century, da escritora Rebecca Arnold, afirmava que o fato de voltar a usar barbas como afirmação, representava uma nova masculinidade em seu sentido mais positivo e empoderado.





Hollywood e o poder da barba





A barba mostrou seu poder no cinema a partir de 2009 com os grandes astros de Hollywood ostentando visuais que causavam suspiros nas mulheres e despertavam o desejo de homens comuns a adotarem os mesmos estilos.





Muitos atores de filmes campeões de bilheteria desfilavam suas barbas volumosas e bem cuidadas, como por exemplo, os astros Brad Pitt e George Clooney.





O novo visual nos homens do cinema também influenciava o mundo da publicidade que fez com que agências trocassem seus modelos em anúncios e revistas de moda. No lugar de adolescentes sem barbas, apareciam homens mais velhos e barbudos exalando virilidade. Esse novo estilo passava a mensagem de que a barba representava segurança ao lado de homens de verdade.





Estudo comprova que barba ajuda nas vendas





O Journal of Business Research publicou uma série de cinco estudos sobre o poder da barba na área de vendas e serviços. Os dados apontaram que homens com barba receberam índices de satisfação mais elevados.





O estudo implantou anúncios de representantes comerciais com e sem barba para investigar a eficácia dos negócios no mundo real. De acordo com esse estudo, em especial, o anúncio com homens que usavam barbas resultou em uma taxa de cliques (CTR) muito mais alta.





Aplicativo para encontrar barbeiros





Outra prova do poder da barba nessa década é o número de novas barbearias que são abertas no país. Nunca se viu tantos salões funcionando em cidades pequenas e grandes metrópoles como nessa época.





Homens preocupados com a aparência e desejo de mostrar que seguem uma tendência que só vem crescendo, estão buscando meios de encontrar profissionais preparados para cuidar da barba. Para isso, recorrem a aplicativos que ajudam a encontrar uma barbearia que atenda às suas necessidades.





Booksy é um desses recursos que ajudam o homem moderno a se manter em dia com as tendências da beleza masculina. O aplicativo ajuda o usuário a encontrar uma barbearia próxima do lugar onde mora e facilita o agendamento de reservas a qualquer hora.





Com o app é possível escolher um profissional ou estabelecimento que atenda aos critérios do usuário em meio a várias alternativas. Muitos homens recorrem ao Booksy para encontrar um barbeiro próximo de casa.