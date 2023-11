Homens ainda têm resistência ao uso do protetor solar de forma rotineira, um erro comum que pode aumentar o risco de câncer de pele e envelhecimento precoce. Mas aqueles que deixam a barba crescer ainda acreditam que estão completamente protegidos por conta dos fios. Isso é verdade? Homens barbudos podem dispensar o uso do filtro solar na área da barba? “O tamanho dos fios da barba vai delimitar se esse homem deverá usar o mesmo protetor solar do restante do rosto ou se deverá usar produtos específicos para o pelo, que formem um filme de proteção que ajudará a proteger o fio e a pele. Mas se a barba for curta e rala, é importante proteger a pele, sim”, explica o médico pós-graduado em dermatologia clínico-cirúrgica e professor nos cursos de Dermatologia, Tricologia, Transplante Capilar (Cirurgia Capilar) e Medicina Estética, Danilo S. Talarico.

Apesar do uso comum por parte das mulheres, muitos homens não conhecem os leave-ins – mas os mais barbudos deveriam usá-los. Segundo Danilo, os leave-ins são protetores térmicos e solares, além de ajudarem a alinhar os fios.

Danilo lembra que a proteção solar deve ser feita diariamente, com produtos que contenham FPS de no mínimo 30. A reaplicação do produto também é um ponto que merece destaque. “Não basta aplicar. Ao longo do dia, é necessário reaplicar o produto - a cada quatro horas em ambientes fechados e a cada duas horas em exposição direta, em praias ou clubes, por exemplo”, diz o médico. “O mesmo vale para o produto destinado à proteção dos pelos da barba”, comenta.

Falando sobre barba, o médico explica que o cuidado com esses fios começa na higiene adequada. “Manter a barba limpa ajuda no controle da oleosidade da pele, além de remover as impurezas acumuladas ao longo do dia, como suor, poeira, poluição, restos de alimentos e cosméticos. Após a lavagem, é importante secar a região, evitando assim a proliferação de fungos. Já para a região da pele sem os pelos, limpeza diária além de hidratação e proteção solar. Além da higiene, o pelo da barba necessita de hidratação, assim como os cabelos. Hoje em dia existem produtos específicos para esse fim. A hidratação pode ser feita após o banho, com os pelos limpos”, conta o médico. Para esse fim e com usos mais comuns entre os homens, há os óleos e cremes. “Os primeiros ajudam na reposição de lipídios, gordura boa que está presente entre as cutículas, enquanto os cremes para a barba podem ter função de hidratação para os fios ou de proteção da pele local na hora do barbear, havendo assim menos atrito da lâmina com a pele”, diz o médico.

A correta hidratação e proteção evita que os pelos fiquem quebradiços. “Os pelos podem quebrar com o atrito excessivo na região, falta de hidratação e de cuidados (como não aparar regularmente), exposição solar intensa, exposição contínua ao cloro ou água do mar. Quando a barba fica quebradiça, o melhor a fazer é aparar. Já nos casos de caspa na barba, é importante passar por uma avaliação dermatológica, já que a descamação na barba pode ser dermatite seborreica, mas também outras condições que exigem tratamento adequado”, orienta Danilo.