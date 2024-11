O vôlei, além de ser amplamente praticado e apreciado em todo o mundo, também oferece benefícios significativos para a saúde, particularmente para a coluna vertebral. Embora muitos o associem apenas com a habilidade e agilidade necessárias para a competição, o esporte também pode ser uma ferramenta para melhorar a saúde musculoesquelética.



Segundo o médico ortopedista especialista em coluna vertebral, diretor do Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte (NOT), Daniel Oliveira, essa é uma prática esportiva que fortalece a musculatura do core, conjunto de músculos que inclui o abdômen, lombar e paravertebrais.



"O fortalecimento desses músculos é crucial para a estabilidade da coluna vertebral, protegendo as vértebras e distribuindo as cargas durante os movimentos," explica Daniel.



Essa estabilidade é fundamental não apenas para a prevenção de lesões, mas também para a promoção de maior flexibilidade e mobilidade, reduzindo a probabilidade de rigidez articular, um fator de risco para problemas futuros.



O ortopedista destaca ainda que o vôlei exige dos praticantes uma postura adequada e o uso constante de equilíbrio, o que favorece o alinhamento corporal e previne dores e problemas posturais ao longo do tempo.



"A prática do esporte também aprimora a coordenação motora e a propriocepção, habilidades essenciais para a realização de movimentos seguros e estáveis da coluna," acrescenta.



Experiência de um atleta



Isac Viana Santos, aos 33 anos, vive a realidade dos benefícios e desafios do vôlei na saúde da coluna. Diagnosticado com protrusão discal, Isac enfrentou dores e desconforto que começaram durante sessões de treinamento e foram diagnosticados por meio de ressonância magnética. "Após o diagnóstico, minha abordagem inicial foi uma terapia conservadora com fisioterapia, focada em fortalecimento do core e exercícios de extensão lombar," conta.



O atleta ainda considerou a cirurgia após uma consulta médica, optando por continuar com tratamentos não invasivos, que se mostraram eficazes. "A atividade física é importante em toda fase da vida e se torna essencial para quem tem dores crônicas, ajudando a estabilizar a coluna e diminuindo o risco de lesões," conta.



Cuidados necessários



Apesar dos muitos benefícios, Daniel lembra que é necessário avaliar o estado de saúde individual antes de começar a praticar o vôlei, especialmente para aqueles com histórico de lesões na coluna. Ele recomenda uma avaliação médica detalhada e, possivelmente, exames de imagem antes de se engajar no esporte.



“Além disso, um fortalecimento prévio, aquecimento e alongamento são essenciais para preparar a coluna para os movimentos de alta intensidade típicos do vôlei. “Com os devidos cuidados, adaptações e supervisão profissional, praticantes de vôlei podem gozar de uma vida ativa e saudável com riscos minimizados de lesões ou dores crônicas”, aponta.

