Muitas pessoas se sentem mal depois dos exageros alimentares das festas de fim de ano. O corpo pode acumular toxinas como sódio, gorduras e açúcar, o que contribui para o inchaço, falta de energia e sobrecarregam o sistema digestivo. Radicalismos como dietas extremamente restritivas ou jejum prolongado sem orientação geralmente não funcionam, principalmente para quem não tem esse hábito.





Mas tudo volta ao normal. Segundo o médico do esporte e nutrólogo Thiago Viana, ajustes na alimentação e bons hábitos são o suficiente para dar um alívio ao corpo. “Desintoxicar o organismo é um processo natural. O que podemos fazer é ajudar o corpo a se recuperar, fornecendo alimentos leves e nutritivos, bebendo bastante água e descansando. O ideal é uma transição suave, com escolhas mais saudáveis e sem exageros”, diz o médico, afirmando que o corpo precisa de nutrientes para se recuperar. "É importante focar em uma alimentação equilibrada com alimentos naturais, ricos em fibras, vitaminas e minerais".





Ele indica começar pela hidratação adequada, já que a água ajuda a eliminar toxinas. “Primeiro evite a culpa - todos nós exageramos de vez em quando. Durante as festas, é normal aumentar a ingestão de bebidas alcoólicas e alimentos ricos em sódio. Por isso, aumente a hidratação, pois a água ajuda a equilibrar esse efeito. Além disso, quando estamos bem hidratados, a sensação de inchaço diminui e o corpo funciona melhor de maneira geral”, explica o médico.





Também é indicado evitar alimentos pesados como frituras, doces em excesso e ultraprocessados, pois podem sobrecarregar ainda mais o organismo. "Dê preferência a alimentos que possuem nutrientes essenciais, melhoram a digestão e ainda repõe energia. Aposte em frutas e vegetais frescos, como abacaxi, melancia e pepino, que têm alto teor de água e ajudam na hidratação e desintoxicação, assim como alimentos ricos em antioxidantes como as frutas vermelhas, que também ajudam a reduzir os danos causados pelos exageros”, esclarece Thiago Viana.





As fibras presentes na aveia, chia, legumes e verduras também ajudam no funcionamento do intestino. Vale apostar em chás de ervas, como camomila e hortelã, que são calmantes e auxiliam na digestão. E por fim, dormir bem. “O sono é essencial para a recuperação, pois é durante o descanso que o corpo realiza os processos de regeneração e recuperação”, reforça Thiago.





Atividade física também é fundamental. Para quem já está acostumado a treinos intensos, é importante prestar atenção aos sinais do corpo para evitar lesões. Após os exageros das festas, pode ser necessário desacelerar nos primeiros dias. “Voltar com intensidade logo de cara pode sobrecarregar o corpo, já que a energia fica um pouco baixa devido aos excessos. Recomendo retomar os treinos com mais leveza e voltar à intensidade normal gradativamente”.





Já para quem não tem o hábito de treinar, a recomendação é sempre começar aos poucos. O ideal é iniciar com atividades mais leves, como caminhadas, alongamentos e exercícios de baixa intensidade. “A ideia é criar uma rotina para que o corpo se acostume com os novos estímulos. Forçar muito no início pode gerar desconforto, lesões ou desmotivação. Conforme a resistência e o condicionamento melhoram, a intensidade pode ser aumentada de forma segura”, reforça o médico do esporte.









