Laticínios: descubra mitos e verdades sobre seu consumo

Mito: quem tem intolerância à lactose não pode consumir lácteos (foto: Freepik)





De acordo com a pirâmide alimentar e o guia alimentar brasileiro, de forma geral, é indicado o consumo de três porções por dia de laticínios; cada uma deve incluir em média 120 calorias. Mas, como ressaltado anteriormente, é uma orientação geral. Indicações específicas e personalizadas são importantes e devem ser feitas com o acompanhamento de um nutricionista.

Hoje, Liz Galvão destaca que a indústria de ingredientes lácteos apresenta novidades nas soluções de aplicação de produtos para atender o consumidor de alimentos com alto valor proteico. Existem iogurtes e shakes que estimulam a síntese e regeneração muscular após o exercício físico, evitando dores, fadiga, lesões e aumentando a performance e recuperação do corpo, além da reposição de glicogênio muscular (“estoque de energia” do músculo).



A nutricionista lembra que as A nutricionista lembra que as proteínas desempenham importante papel nos processos anabólicos, fornecendo os aminoácidos necessários e essenciais para a construção e manutenção dos tecidos. São de extrema importância na formação, reparação e recuperação de massa muscular.

Consumir lácteos de qualidade

Conforme a nutricionista, o mais importante nessa busca por uma dieta balanceada é consumir lácteos de qualidade, de marcas que se preocupam em trazer saudabilidade, sabor e cada vez rótulos mais “limpos” com menos ingredientes nas composições. É importante procurar saber se o produto tem ingredientes de origem natural e evitar aqueles com muito sódio, aditivos químicos artificiais e que são um “produto alimentício” e não um alimento em si.

O corpo precisa de variedade de nutrientes, por isso também é importante "combinar o consumo de laticínios com grãos, frutas, vegetais, tubérculos, sementes e oleaginosas. Assim como qualquer outro alimento ou produto, os lácteos precisam ser consumidos com moderação. Ainda é importante associar a prática de atividades físicas à boa alimentação, para que se tenha uma saúde equilibrada", alerta Liz Galvão.

Conheça alguns dos mitos e verdades sobre alimentos derivados do leite





VERDADE: os laticínios podem causar alergias e/ou intolerâncias alimentares. A alergia à proteína do leite (como a caseína) é uma condição bem comum, principalmente em crianças, e a intolerância à lactose também é corriqueira nos dias de hoje, atingindo mais os adultos. A intolerância ocorre quando o corpo tem alguma deficiência na produção ou ação da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose (açúcar do leite) em partes menores (glicose e galactose) para, então, serem absorvidas pelo organismo.





MITO: quem tem intolerância à lactose não pode consumir lácteos.

É um mito, pois é possível consumir laticínios “sem lactose”, com a enzima lactase adicionada ao produto. Dessa maneira, esse açúcar do leite já vai estar pré-digerido. Ainda existe a possibilidade de consumir laticínios convencionais e suplementar à parte a enzima.





VERDADE: os laticínios são inflamatórios. Caso tenha uma das condições acima (alergia ou intolerância) e continua consumindo os laticínios, de fato, a probabilidade de ter processos inflamatórios é muito alta. Mas caso não tenha essas condições e consuma boas fontes de lácteos, a chance de adquirir inflamações por causa desses alimentos não é relevante.





MITO: laticínios proteicos que têm whey protein só podem ser consumidos por quem pratica exercício físico. Qualquer pessoa que precisa aumentar o consumo proteico (do dia ou apenas da refeição) pode consumir iogurtes e shakes proteicos, pois a proteína é um nutriente fundamental para o organismo.







Em uma sociedade que busca o retorno a uma vida saudável, após décadas de fast-food e sedentarismo em massa no mundo todo, ainda há muito terrorismo nutricional em relação a vários tipos de alimentos. Não existe a confirmação de como surgiram os mitos sobre alimentos lácteos, mas se utilizados na medida certa, podem ser aliados importantes para a criação de uma rotina mais saudável e nutritiva, pois são fontes de proteína e gordura , além de micronutrientes como cálcio, fósforo, vitamina A e principalmente vitamina B12.