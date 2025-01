Mudança do ano atua como um ponto de virada, que ajuda a separar o passado do futuro

O início do ano é uma oportunidade para adotar novos hábitos e investir na saúde e bem-estar. Isso se explica, em parte, pelo fenômeno psicológico conhecido como "fresh start effect", que associa marcos temporais a recomeços, que estimulam a transformação de resoluções em ações práticas.





O conceito, definido por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, sugere que essas datas ajudam a superar barreiras psicológicas e motivam comportamentos aspiracionais, o que ajuda a explicar por que tantas pessoas esperam janeiro para começar novas rotinas e se comprometer com metas pessoais.





O psicólogo, especialista em neurociência comportamental, Yuri Busin destaca que a mudança do ano atua como um ponto de virada, que ajuda a separar o passado do futuro. Ele explica que a projeção mental e a repetição são fundamentais para transformar resoluções em hábitos. Metas claras e graduais também aumentam as chances de sucesso, enquanto pequenos comportamentos diários fortalecem a consistência.





O especialista sugere compartilhar os objetivos com outra pessoa, para criar um compromisso adicional. “Terminar as atividades com vontade de continuar, em vez de exaustão, é uma estratégia eficaz para manter a motivação”, afirma.





Para quem está começando na academia, o essencial é escolher atividades que facilitem a adesão ao novo hábito. De acordo com o treinador da Smart Fit, Daniel Carlos, exercícios em polias, máquinas e barras guiadas são ideais para iniciantes. Execuções livres, que ajudam no desenvolvimento motor e na consciência corporal, também podem ser incluídas.





Planejar treinos adaptados ao perfil do aluno aumenta as chances de adesão e criação de uma rotina sustentável. “A clareza sobre objetivos e metas é um fator motivador. Quando o aluno sabe que há uma progressão esperada de carga, intensidade e volume de treinos, ele tende a permanecer na rotina com mais consistência”, explica Daniel.





Mesmo com a empolgação de janeiro, muitos abandonam os treinos após o primeiro mês. Para evitar desistências, o especialista sugere estratégias como escolher um horário fixo para os treinos e não exagerar no volume de exercícios nas primeiras semanas.

“O ambiente acolhedor da academia, um bom acompanhamento profissional e a conveniência de unidades próximas também são fatores decisivos para a permanência do aluno”, afirma.

