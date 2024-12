Para além do sentimento de ciclo encerrado e nostalgia, o mês de dezembro traz também uma sobrecarga emocional capaz de afetar a saúde mental. Segundo dados da Associação Internacional de Gestão do Stress (Isma-BR), em inglês, International Stress Management Association, 75% das pessoas ficam mais irritadas; 70% mais ansiosas; 80% sentem tensão no corpo; e 38% têm problemas para dormir nesta época.

Para Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e autora do livro “Autenticidade - O melhor tempero da vida”, a chave para vencer essas características da época, e ainda preparar-se para o próximo ano, está em recuperar a autenticidade: o poder de sentir-se único.





Ana cita a pesquisa conduzida por Brené Brown, professora, pesquisadora e escritora norte-americana, que concluiu que, a coragem de ser imperfeito e a aceitação da vulnerabilidade, são essenciais para se conectar genuinamente com os outros, refletindo em uma maior autenticidade e compaixão. “Quem se sente digno de amor e pertencimento tem um senso de coragem, permitindo-lhes formar conexões mais profundas. ‘Anestesiar’ a vulnerabilidade, por outro lado, suprime emoções positivas como alegria e gratidão”, explica.

A autenticidade também é tema do texto recente publicado na editoria de saúde do Washington Post, por Katherine Kam. Segundo a matéria, a autenticidade não é só uma palavra da moda, pois pesquisadores descobriram que pessoas autênticas têm mais saúde psicológica e uma maior sensação de significado na vida. E, sejam eles, psicólogos, filósofos e estudiosos de outros campos, ainda não há um consenso sobre como definir completamente o conceito de autenticidade e como atingi-lo.





Compromisso com a autenticidade

Ainda assim, Ana diz que o fim do ano é uma época muito apropriada para o autoconhecimento. "Mas, para ir além do discurso das resoluções de ano novo, é necessário partir direto à ação”, aponta. “Ritos podem fazer parte disso, pois ajudam tanto internalizar quanto a externalizar um plano de mudança”, complementa.





Com isso, a especialista indica dois rituais para seres feitos nos últimos dias de 2024. Confira:

Escolha um lugar calmo e uma brecha na sua agenda que permita alguns minutos livres de outras distrações. Você vai precisar de um bloco de folhas ou um caderno e uma caneta.





Siga o roteiro abaixo, lendo com calma e atenção cada instrução. Concentre-se nas palavras:





Exercício 1: “Eu me comprometo a liberar”





“A vida é um processo contínuo de criação e liberação. À medida que liberamos coisas que não precisamos mais em nossas vidas, nos abrimos para novas possibilidades e experiências, relacionamentos mais saudáveis e maior liberdade para expressar quem somos e nossa autenticidade”, elucida Ana.

1. Feche os olhos, respire fundo e evoque uma imagem de seu ambiente físico. Imagine sua casa, seu carro, suas roupas e seu corpo.

(Fazer uma pausa durante essa visualização)

2. Ao refletir sobre estes aspectos de sua vida, veja se consegue identificar as coisas que não o nutrem. Há algum hábito ou substância que você gostaria de liberar? Você acumulou coisas em seu corpo ou ambiente que não são necessárias?

(Fazer uma pausa)

3. Apenas observe qualquer imagem ou sensação que venha à sua consciência.

(Fazer uma pausa)

4. Agora, respirando lentamente, traga sua atenção ao reino das suas emoções. Pense nas pessoas na sua vida - família, vizinhos, colegas de estudo ou trabalho. Você está se apegando a quaisquer sentimentos que possam estar restringindo sua plena expressão? Você está envolvido em relacionamentos, comportamentos ou tendências que você gostaria de se libertar?

(Fazer uma pausa)

5. Permaneça sentado com os olhos fechados por alguns momentos.

(Fazer uma pausa)

6. "Agora, abra lentamente os olhos e, pegue uma folha de papel e, no seu topo, escreva 'Eu me comprometo a liberar'. Em seguida, anote qualquer ideia que surgir em sua consciência. Depois, se sentir vontade, pode queimar esse papel na chama de uma vela."

Exercício 2: “Eu me comprometo a criar”



"Agora que já exploramos as coisas em nossas vidas que não são mais úteis, vamos ver o que queremos criar, afinal, agora você tem espaço para o novo."

1. Feche os olhos e respire fundo. Imagine agora como você gostaria que sua vida fosse. Como você gostaria que seu corpo se parecesse e se sentisse? Que tipo de coisas você gostaria de ter em seu ambiente? Como você gostaria de se relacionar com as pessoas em sua vida?

(Fazer uma pausa)

2. Que atividades ou práticas o ajudarão a se honrar?

(Fazer uma pausa)

3. Traga todas as imagens ou ideias com você enquanto abre os olhos lentamente. Pegue uma nova folha de papel, escreva em seu topo “Eu me comprometo a criar” e passe alguns minutos escrevendo sobre o que você gostaria de criar em sua vida. Inclua uma ou duas etapas de ação que o aproxima da visão que você criou.





“Guarde essa folha com você e revisite-a de tempos em tempos para identificar se suas ações estão de acordo com essa pessoa que você quer criar”, recomenda a especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia