Conexões mais profundas afastam relações tóxicas

(foto: Reprodução ) Segundo dados recentes (fevereiro/23) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de separações no país tem aumentado nos últimos anos. Em 2021, foram registradas cerca de 386,6 mil separações, com uma alta de 16,8% em relação ao período anterior - fator que reflete a dificuldade dos casais de se relacionarem, na tentativa de lidar com as diferenças e impedindo a criação de profundas conexões.





A obra “Nós - Como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos”, de Terrence Real, acaba de ser lançada no Brasil pela Editora Vestígio e busca diminuir essas estatísticas, ajudando na construção de laços sólidos e no fortalecimento dos relacionamentos.

O autor, Terrence Real, é terapeuta familiar e músico, com uma carreira de sucesso. Além de escritor e terapeuta, é palestrante e fundador do Instituto De Vida Relacional. Ele promove workshops individuais para casais e pais e oferece um programa de treinamento profissional com base em sua metodologia para profissionais de saúde.





Seu trabalho é conhecido e admirado por celebridades de Hollywood, como o ator Bradley Cooper, a atriz Gwyneth Paltrow e o cantor Bruce Springsteen. “Seu livro nos ajuda na condução de um caminho para uma sociedade mais forte e nobre no que se refere a amor, justiça e respeito. Terry, como geralmente é chamado, estabeleceu um processo pelo qual podemos começar a entender nosso lugar na família e na sociedade”, disse Springsteen.





Dividido em 10 capítulos, o guia é essencial para qualquer pessoa que queira aprofundar as conexões com seu parceiro. O livro conta com exemplos da vida pessoal de Terrence, que explica por que é tão admirado por diversos leitores e clientes. Diferentemente de muitos terapeutas, Terry Real se posiciona nas divergências entre seus pacientes, buscando descomplicar os problemas e mostrar caminhos às pessoas.





Segundo o autor, sua função é fazer com que todas as pessoas que vivem um relacionamento se tornem “adultos sensatos”. Terrence também ressalta que seu método, chamado de “Terapia de Vida Relacional”, o propósito é fazer com que “o fraco se empodere e o forte se dissolva”, processo que busca desmistificar a ideia de indivíduo autônomo. “Nossos cérebros agem em parceria uns com os outros, não de forma separada, individual”, esclarece o autor.





* Estagiária sob supervisãoda editora Ellen Cristie.





Nós - como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos

Autor: Terrence Real

Tradutora: Elisa Nazarian

Editora: Vestígio

Páginas: 288

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Editora Vestígio/Grupo Autêntica