Recentemente, Preta Gil anunciou que precisararia mesmo retomar o tratamento contra o câncer. No dia 22/8, pela redes sociais, ela disse que exames no Hospital Sírio-Libanês confirmaram o diagnóstico de quatro tumores em outras partes do corpo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Francisco, filho da cantora Preta Gil, foi às redes sociais para falar sobre o estado de saúde da mãe, que passou por uma cirurgia de 18 horas para retirar nódulos.

"Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Obrigado por toda energia positiva. Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes", postou ele.





Amiga de Preta, Malu Barbosa também falou sobre o fim da cirurgia ocorrida no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. "A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e dormindo. Venceu mais essa", escreveu.





Em tratamento contra um câncer, a cantora deu entrada na noite de quarta (18/12) no hospital e pediu por orações antes do procedimento.





"Aqui estou eu, mais uma vez, diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo. O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", disse Preta.





Há duas semanas, a artista esteve em Nova York para conversar com uma médica especialista em tratamento oncológico. Foi quando a artista, em tratamento contra o câncer que enfrenta desde 2023, disse que faria uma nova cirurgia para a retirada de tumores.

Metástase







Preta tratou o câncer colorretal no ano passado, mas a doença voltou em agosto deste ano e evoluiu para uma metástase em quatro locais: em duas estruturas do sistema linfático, conhecidos como linfonodos; no peritônio, membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago; e no ureter, tubo por onde passa a urina.





De acordo com Preta, a cirurgia, que foi adiada e realizada quinta (19/12), seria muito importante para a recuperação.

