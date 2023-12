No último dia do mês de novembro, a cantora Preta Gil respondeu caixinhas de perguntas feitas por seguidores nas redes sociais, a respeito do uso da bolsa de ileostomia, que auxiliou no funcionamento do seu sistema gastrointestinal. No último domingo (17/12) a artista, com a autorização médica, anunciou: "Venci o câncer no intestino".

“Acho que o mais difícil foi o começo, que é o período de adaptação. É muito normal que no início várias coisas aconteçam, desde a bolsa vazar, a pele ferir, você se sentir insegura para ter uma vida social ativa e isso é uma questão de tempo mesmo", disse ela.

A bolsa de ileostomia é um dispositivo médico que desempenha um papel vital na vida de muitas pessoas que passaram por cirurgias intestinais, como a de Preta. Conhecidas também como bolsas coletoras, elas são projetadas com foco no conforto, discrição e eficácia.

“Essa intervenção cirúrgica envolve a criação de uma abertura artificial na parede abdominal, chamada ‘estoma’, que exterioriza uma parte da alça intestinal, permitindo que as fezes sejam eliminadas diretamente para uma bolsa externa” explica Antônio Rangel, enfermeiro especialista da Vuelo Pharma, empresa dedicada ao desenvolvimento de produtos que promovem mais qualidade de vida a usuários de bolsas como essa.

Quando perguntada sobre como ela faz para controlar o odor da bolsinha, Preta responde: “Vocês não precisam sentir vergonha, gente. É normal, faz parte, mas eu tenho uma dica que pode ajudar muito vocês. Caso sinta um desconforto ao sair de casa, você pode usar um gelificador, que ajuda não só a diminuir o odor, como também na limpeza, fazendo com as fezes fiquem mais pastosas. Realmente fica tipo um gel”.

Rangel explica como o gelificador, indicado pela cantora, funciona: “As cápsulas, que devem ser colocadas dentro da bolsa, contêm grânulos de polímero acrílico com alta capacidade de absorção de líquidos. Essa composição permite a gelificação dos líquidos presentes, deixando-os numa consistência gelatinosa e garantindo que não ocorram vazamentos”.

Além disso, as cápsulas do gelificador contêm óleo essencial de lavanda, que aromatiza o conteúdo armazenado pela bolsa, oferecendo mais bem-estar e segurança aos pacientes.

Preta também comentou sobre o spray de barreira. “O spray protege a pele da gente. É só aplicar sempre antes de colocar a placa. Você passa o spray e ele realmente faz uma barreira, ajuda na fixação e evita acidentes, protegendo a pele de qualquer infiltração que possa acontecer”.

A cantora conclui informando que tanto o gelificador quanto o dpray de barreira são distribuídos gratuitamente pela prefeitura de São Paulo: “Basta você ir a uma unidade de saúde ou um polo de curativos e solicitar ao médico ou enfermeiro estomaterapeuta”.