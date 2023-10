683

Preta mostrou aos seguidores que usa bolsa de ileostomia, utilizada como uma espécie de parte do intestino fora do corpo (Reprodução/Instagram)





A cantora Preta Gil usou as redes sociais para comentar sobre a experiência de utilizar de usar bolsa de ileostomia após passar por cirurgia de retirada de um tumor no intestino. A artista afirmou que o equipamento "salvou a vida" dela e não há motivos para se envergonhar da necessidade de estar utilizando a bolsa. Há oito meses, Preta foi diagnosticada com câncer no intestino e vinha por sessões de radioterapia. A cantora passou pelo procedimento cirúrgico no dia 16 de agosto.



"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha. Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata", escreveu a artista, no Instagram. Junto com o pequeno texto, Preta publicou uma foto em que a bolsa de ileostomia está à mostra.



A publicação contou com comentários de personalidades, como a atriz Claudia Raia e as deputadas federais Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Sâmia Bomfim (PSol-SP). "Mulher maravilhosa, necessária, você é um serviço a população. Te amamos", disse Claudia.





Além disso, a postagem de Preta mobilizou diversos outros relatos de pessoas que já usaram ou usam a bolsa de ileostomia. "Preta, você não imagina o que essas imagens representam. Para nós, ostomizados, a normalização do uso da bolsa é essencial numa sociedade que ainda estigmatiza as diferenças", afirmou um internauta. "Eu sei bem como é, Preta. Usei durante quase seis meses. Tive um bebê, depois de quatro dias, descobri que meu intestino estava perfurado. Passei um bom tempo na UTI, fiz seis cirurgias para sobreviver. E aqui estou eu, viva por um milagre", relatou outra.



O que é a bolsa de ileostomia?

A bolsa de ileostomia é um dispositivo médico utilizado para coletar as fezes quando um paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico no intestino delgado. Essa bolsa é acoplada a uma abertura feita na parede abdominal e fica localizado no lado externo do abdômen.