Com a virada do ano, muitas pessoas renovam suas metas de bem-estar e buscam formas mais práticas de se manterem ativas. Mas como transformar a promessa de ano novo em uma rotina consistente e prazerosa? Segundo o profissional de educação física da TotalPass, com atuação em saúde e bem-estar no âmbito corporativo, Thiago Isbelo, a prática regular de atividade física contribui para a melhora da saúde física e mental. “Pequenas mudanças de abordagem nos treinos podem fazer uma diferença significativa, especialmente se forem adaptadas à rotina de cada pessoa”, explica.









Seja usando a tecnologia ou inovando nas modalidades, investir em estratégias simples pode manter o ritmo e evitar o desânimo. O especialista lista cinco dicas para potencializar os treinos em 2025:









Use a tecnologia a seu favor





Dispositivos tecnológicos para monitoramento de saúde estão mais acessíveis do que nunca, e eles podem transformar a prática de exercícios em um jogo de metas pessoais. “Pulseiras e relógios inteligentes ajudam a manter o foco e fornecem aquele incentivo extra para bater o recorde de passos ou calorias queimadas, além de informar a frequência cardíaca, quantidade de passos, padrões de sono e níveis de estresse”, afirma.









Transforme a sala em academia particular





Quando o tempo é curto, treinos sob demanda são a solução. “Uma aula rápida de HIIT, alongamento ou uma sessão de dança podem ser encaixados no intervalo do almoço ou antes de uma reunião. Tudo está na palma da mão e sem complicação. O importante é aproveitar os momentos livres para se mexer”, ressalta.









Faça pequenas pausas ao longo do dia





Pequenas doses de movimento ajudam a reduzir o estresse e aumentam a produtividade ao longo do dia. “Uma respiração consciente, um alongamento rápido ou um treino de alta intensidade de 15 minutos contribui para liberação do estresse, manter o corpo ativo e pode ajudar a recarregar as energias e manter a mente focada”, reforça.

Misture movimento com diversão





Treinar não precisa ser uma atividade chata. “Testar novas modalidades, como dança, yoga, artes marciais, ou os esportes em areia torna a rotina de exercício físico mais leve e prazerosa. Quanto mais você se diverte, mais fácil fica manter a consistência”, explica o especialista.









Conte com ajuda profissional





Personal trainers não são exclusivos para atletas. “Uma orientação profissional é importante para criar um treino adaptado às necessidades individuais, evitar lesões, acompanhar a evolução do treinamento, além de ser um incentivo para alcançar objetivos físicos e manter a constância”.

