Utilizando supercomputadores, cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, desenvolveram um novo modelo de previsão do clima a fim de entender as consequências dessa enorme mudança geográfica.

O verão é uma das estações favoritas para férias, viagens e lazer em praias e piscinas. Porém, a falta de cuidados adequados, como o uso incorreto do protetor solar, exposição excessiva ao sol, baixa ingestão de líquidos e alimentação desequilibrada, pode comprometer seriamente a saúde.

O clínico geral Zaleski Kaniski, do Hospital Semper, explica que a desidratação é comum nos dias mais quentes e que os sinais mais comuns incluem boca seca, sede intensa, urina escura, fadiga, tontura e, em casos graves, confusão mental. “Para prevenir a desidratação, é essencial beber água regularmente, consumir alimentos ricos em água (como melancia, pepino e laranja), evitar bebidas alcoólicas ou com cafeína e, durante atividades físicas ou exposição ao sol, considerar isotônicos para repor eletrólitos”, afirma.

Em relação às famosas garrafinhas de água, ele indica que todos deem preferência aos modelos de aço inoxidável, vidro ou plástico livre de BPA, sempre com certificação (como selo Inmetro). “Evite produtos de origem duvidosa e siga as orientações do fabricante. Certifique-se de que o interior tenha revestimento seguro para alimentos e bebidas”, orienta.

Além dos cuidados com a hidratação do corpo, o especialista destaca também a importância dos cuidados com a pele, como, por exemplo, na escolha do protetor solar mais adequado para cada pessoa. "Use o protetor solar adequado ao seu tipo de pele (FPS 50+ para peles claras, FPS 30+ para peles escuras), reaplicando a cada 2 horas. Evite exposição entre 10h e 16h e complemente com chapéus, óculos UV e roupas leves. Escolha produtos testados e específicos para o seu tipo de pele", recomenda.

No que diz respeito às doenças gastrointestinais, que são mais comuns nessa estação, ele afirma que é crucial redobrar os cuidados com a higiene alimentar. “Consumir apenas alimentos frescos e bem armazenados, evitar preparações que permaneçam por muito tempo fora da refrigeração e priorizar água filtrada ou mineral são práticas importantes. Também é essencial estar atento à procedência de alimentos vendidos em locais com pouca estrutura de higiene, como praias e quiosques”, aponta.

O clínico geral do Hospital Semper finaliza explicando que manter uma rotina de atividades físicas moderadas, preferencialmente em horários mais frescos, contribui para o bem-estar, mas é importante evitar esforços intensos sob o sol forte para prevenir desidratação ou hipertermia. "Por fim, estar atento a sinais do corpo, como cansaço extremo, tontura ou náuseas, é essencial para evitar complicações maiores, buscando orientação médica quando necessário. Esses cuidados simples ajudam a garantir um verão saudável e seguro", conclui.