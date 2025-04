Para muita gente, o café da manhã é a principal refeição do dia. E não é à toa, ele ajuda a despertar o organismo, melhora o foco e evita os temidos ataques de fome no meio da manhã. Mas afinal, como fazer um café da manhã saudável que realmente funcione na correria do dia a dia?

Comer bem não precisa ser sinônimo de pratos elaborados. Com algumas escolhas, é possível montar um cardápio nutritivo, prático e gostoso.

O que um café da manhã saudável deve ter?

Um café da manhã equilibrado deve combinar três grupos principais. Essa combinação garante saciedade, energia e evita picos de glicemia:

Carboidratos complexos: pão integral, aveia, batata-doce ou frutas;



pão integral, aveia, batata-doce ou frutas; Proteínas: ovos, iogurte natural, leite, queijos leves;

ovos, iogurte natural, leite, queijos leves; Gorduras boas: castanhas, pasta de amendoim, abacate.

Evite exageros em:

alimentos ultraprocessados (biscoitos, bolos prontos, cereais industrializados);



produtos com muito açúcar ou gordura saturada;

refeições muito pesadas logo ao acordar.

É possível transformar a primeira refeição do dia em um momento nutritivo, leve e prazeroso Freepik

Ideias para o dia a dia

Essas opções podem ser preparadas em poucos minutos e adaptadas ao gosto de cada pessoa.

iogurte natural com granola e banana;



pão integral com ovo mexido e tomate;



vitamina de mamão com leite e aveia;



tapioca com queijo branco e chia;



overnight oats (aveia de um dia para o outro com frutas e iogurte).

Como manter uma rotina sem cair na monotonia

Variar os ingredientes é a chave para manter o café da manhã interessante e balanceado. Uma boa estratégia é montar um cardápio semanal com opções diferentes, mas com a mesma base nutricional.

Já deixe frutas lavadas e porções de alimentos prontos no dia anterior para facilitar.