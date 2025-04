Você pode até pensar que essa bebida é só mais uma tendência passageira do Instagram. Mas a verdade é que, por trás da cor vibrante e das fotos bonitas, os benefícios do chá azul guardam uma série de vantagens para a saúde, além de ser uma alternativa leve e versátil para incluir na rotina.

Chamado de "blue tea", o chá azul pode vir de duas fontes diferentes: a flor Clitoria ternatea (ou butterfly pea) e o chá oolong, originado da mesma planta do chá verde e preto. Cada um tem propriedades distintas, mas ambos entregam sabor e bem-estar ao dia a dia.

A seguir, conheça os tipos de chá azul, como preparar e o que ele pode fazer pelo seu corpo.

Quais são os tipos e os benefícios do chá azul?

Apesar do nome genérico, existem dois tipos diferentes de chá azul e entender a origem faz toda a diferença na hora de escolher e aproveitar os benefícios.

1. Chá azul da flor Clitoria ternatea (butterfly pea)

Esse é o mais famoso nas redes sociais. Feito a partir de uma flor tailandesa, o chá ganha tonalidade azul intensa quando infundido em água quente e muda para roxo ao adicionar limão, graças à alteração do pH.

Tem sabor suave, levemente terroso, e é usado tanto em bebidas quanto em receitas culinárias e coquetéis.

Principais benefícios do chá azul (butterfly pea):

rico em antioxidantes, como antocianinas, que combatem os radicais livres;



pode ajudar na melhora da memória e da concentração;



auxilia na digestão e redução de inchaço abdominal;



contribui para a redução do estresse oxidativo;

tem efeito leve ansiolítico e relaxante.

2. Chá azul oolong

Menos visualmente “instagramável”, o oolong é uma infusão semi-fermentada, que fica entre o chá verde e o chá preto. Apesar de não ser azul vibrante como o butterfly pea, ele é conhecido como “blue tea” no Oriente por conta do processo de oxidação parcial das folhas.

Tem sabor mais marcante, encorpado, e pode variar entre floral, amendoado e tostado, dependendo da origem.

Principais benefícios do chá azul oolong:

estimula o metabolismo e pode ajudar no controle de peso;



melhora a digestão e a saúde intestinal;



fonte de teanina, que promove foco e relaxamento ao mesmo tempo;



rico em polifenóis, com ação anti-inflamatória;

pode contribuir para redução do colesterol com uso frequente.

Como preparar o chá azul corretamente

Siga o passo para fazer as duas versões do chá azul:

Butterfly pea (flor azul):

aqueça 250 ml de água (sem ferver);

adicione 1 colher (chá) de flores secas;

deixe em infusão por 5 a 7 minutos; para mudar a cor, adicione algumas gotas de limão.

Essa versão pode ser consumida quente ou fria, pura ou com especiarias como gengibre, hortelã e canela.

A cor hipnotizante do butterfly pea ou e a força equilibrada do oolong, torna o chá azul uma excelente forma de cuidar do corpo e da mente Yuliya Furman de Yuliya Furman

Chá oolong:

use 1 colher (chá) da erva para cada 250 ml de água;

aqueça a água a cerca de 85–90°C;

deixe em infusão por 3 a 5 minutos; coe e consuma na hora.

Evite deixar muito tempo na água para não amargar.

Existem contraindicações para o chá azul?

Embora o chá azul seja considerado seguro para a maioria das pessoas, alguns cuidados são recomendados:

grávidas, lactantes e pessoas com problemas gástricos devem consultar um médico antes de consumir com frequência;



por conter compostos ativos, o consumo excessivo pode causar leve desconforto estomacal ou alteração da pressão arterial (principalmente no oolong);

se você usa medicamentos contínuos, pergunte ao seu médico sobre possíveis interações.

5 dicas para incluir o chá azul na rotina

Veja algumas dicas para incluir esse chá no seu dia dia: