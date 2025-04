Arritmia ou ansiedade? Entenda por que os sintomas se confundem

Você já sentiu o coração acelerar de repente, mesmo em repouso ou durante o sono? Essa sensação pode parecer ansiedade, mas também pode ser algo mais sério: uma arritmia cardíaca, que é a alteração do ritmo normal do coração e, muitas vezes, passa despercebida.

“A arritmia pode surgir de forma inesperada, acelerando os batimentos mesmo quando a pessoa está em repouso, sinal importante e sugestivo da condição. O problema é que os sintomas se confundem com os da ansiedade: coração acelerado, falta de ar, tontura ou mal-estar súbito”, explica Thiago Librelon Pimenta, cardiologista arritmologista do Hospital Albert Sabin (HAS).

Segundo o especialista, tanto a ansiedade quanto as arritmias ativam o sistema nervoso autônomo, que regula funções automáticas do corpo, como os batimentos do coração e a pressão arterial. “Nosso corpo funciona como engrenagens perfeitamente sincronizadas. Quando surge uma arritmia, esse equilíbrio é afetado, e o organismo emite sinais de alerta bem semelhantes aos causados por emoções intensas”, afirma o médico.

Para investigar se os sintomas são realmente de origem cardíaca, é indicado o estudo eletrofisiológico, um exame que mapeia a atividade elétrica do coração. Com ele, é possível identificar com precisão como a arritmia ocorre.

A partir desse diagnóstico, o tratamento mais indicado costuma ser a ablação por radiofrequência, procedimento minimamente invasivo que aplica energia em pontos específicos do coração para neutralizar a origem da arritmia. “É a cura definitiva para muitos pacientes. É o nosso propósito: transformar vidas”, completa Thiago.

Quando procurar ajuda?

Se a pessoa sentir o coração acelerar sem motivo aparente, mesmo em repouso, ou apresentar sintomas como tontura, falta de ar, sensação de desmaio, palpitações, mal-estar e desconforto no peito sem explicação, é indicado procurar o cardiologista. “Uma avaliação especializada irá diferenciar crises de ansiedade das arritmias. Esse diagnóstico pode fazer muita diferença para a saúde do seu coração”, alerta Thiago.

