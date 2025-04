Preso homem suspeito de extorquir e roubar mulheres em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 46 anos, suspeito de roubo, extorsão e agressão contra uma mulher, de 37, foi preso pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (25/4), em Tumiritinga, no Vale do Rio Doce. Segundo as investigações, o suspeito tinha se relacionado com a vítima, depois de tê-la conhecido através de um aplicativo de relacionamentos.

A prisão ocorreu durante a realização da Operação Golpe do Amor, desencadeada pela Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Os policiais descobriram que depois de cerca de um mês de conversas pelo aplicativo e por mensagens, a vítima saiu de Caratinga para ir a Governador Valadares, para conhecer o suspeito.

Esse encontro ocorreu em dia 21 de março. Segundo a vítima, foi um encontro tranquilo. Mas no segundo dia, o homem passou a pressionar a mulher por questões financeiras. Queria que ela lhe emprestasse dinheiro.

Como ela negou, o suspeito agrediu a mulher, dando socos, empurrões e ainda tentou enforcá-la. Depois disso, roubou o celular da vítima e a obrigou a entregar as chaves de seu veículo, avaliado em R$ 100 mil. Informações da Polícia Civil dão conta de que a mulher teve prejuízos materiais e psicológicos.

Reincidência

As investigações apontaram, ainda, que o suspeito já havia utilizado o mesmo método para abordar outras mulheres, valendo-se da vulnerabilidade emocional delas. Ao ser preso, ele já vinha mantendo contato com a próxima vítima.

Segundo o delegado Marco Alberto Tavares de Oliveira, a denúncia formal foi essencial para o avanço da investigação e identificação do suspeito. “É fundamental que vítimas desse tipo de crime procurem a Polícia Civil e formalizem a ocorrência. Só assim conseguimos identificar e prender criminosos que agem de forma recorrente, utilizando meios emocionais e psicológicos para cometer delitos graves.” O suspeito foi levado para o sistema prisional.