Suspeito de roubar e estuprar idosa é preso em BH

Um homem de 40 anos, suspeito de agredir, estuprar e roubar uma idosa, de 61 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (28/4) em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima foi abordada no início deste mês no bairro Tirol, na Região do Barreiro, na capital mineira.

De acordo com a vítima, ela foi abordada e arrastada para os fundos de uma propriedade por volta de 20h30 no último dia 5. Ela foi ameaçada e obrigada a tirar as roupas. De acordo com a delegada Larissa Mascotte, da Delegacia Especializada de Combate a Violência Sexual (DECVS), o homem a estuprou no meio da rua e a agrediu com mordidas nas nádegas e na região genital, além de tê-la esganado. Depois de violentá-la, o suspeito roubou o celular da vítima e fugiu.

Segundo a delegada, como a vítima estava muito abalada emocionalmente durante e após o crime, ela disse não conseguir reconhecer o suspeito com 100% de certeza. A PCMG confirmou a identidade do investigado por exame de DNA.

“A partir da análise pericial dos vestígios coletados na vítima, nós requisitamos ao Instituto de Criminalística os laudos de pesquisa de esperma, que deu positivo, e assim foi possível encontrar material genético do autor para comparação com o suspeito, que, por ser já condenado por crime hediondo, tinha seu perfil genético armazenado em um Banco de Perfis Genéticos nacional”, disse Mascotte.

Com o resultado positivo do exame, foi pedida a prisão preventiva e a busca e apreensão na casa do investigado, também no Barreiro. No local, foram encontradas roupas e o calçado que o homem usou no momento do estupro.

À polícia, ele confirmou o roubo, mas negou os outros crimes. Para encontrar o homem, os investigadores refizeram o trajeto percorrido por ele depois de ter cometido o crime e encontraram registros de um roubo.

O suspeito, que possui passagens por roubo, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, furto, dano, ameaça e lesão corporal, também tem registro de crime sexual em 2009. A PCMG investigação de estupro e roubo pela DECVS será concluída nos próximos dias.

“Inicialmente nossa única pista era uma imagem borrada do suspeito. Ao empreender a fuga, o suspeito fez um ziguezague pelas ruas do bairro, dificultando o trabalho da polícia na obtenção das imagens. Porém, os investigadores refizeram todo o trajeto percorrido por ele após o cometimento do delito e, cerca de dois quilômetros do local do crime, conseguimos registros de um roubo cometido na região pelo mesmo indivíduo. Ao cruzar as informações dos dois delitos, foi possível identificar a autoria”, relatou.