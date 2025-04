Homem descumpre medida protetiva, persegue mulher até delegacia e é preso

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante nessa sexta-feira (25/4), em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, após perseguir uma mulher até a Delegacia de Atendimento à Mulher. No local, ele foi contido pelos policiais. As informações são da Polícia Civil da cidade.

O homem de 57 anos descumpriu medida protetiva de urgência. Ele perseguiu a vítima até a Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí. Ela já tinha medida contra ele.

O suspeito foi preso em flagrante por ameaça e descumprimento de ordem judicial. Durante a abordagem, ele ameaçou novamente a vítima, na frente dos investigadores.

A prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial. Também foi lavrado o flagrante e a prisão preventiva do suspeito.

