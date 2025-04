Preso pai que agrediu e estuprou filha de quatro anos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 24 anos foi acusado de estupro de vulnerável e agressão a uma criança de quatro anos, além de agressão à esposa, mãe da criança. Ele foi preso pela Polícia Militar de Cataguases, na Região Leste de Minas e terá que responder a uma denúncia que partiu, primeiramente, do Hospital Astolfo Dutra, onde a criança deu entrada, levada pelo próprio pai, o suspeito, no domingo à noite (27/4).

A criança estava desacordada ao chegar ao hospital. No entanto, como seu caso era grave, devido aos vários ferimentos, ela teve de ser transferida para outro hospital, desta vez em Cataguases.

Ao mesmo tempo, alguns moradores vizinhos do homem e da mulher, chamaram a polícia, para denunciar as agressões e o estupro. Com a chegada dos policiais, a mãe da menina, uma mulher de 20 anos, confirmou o estupro da filha e disse ainda que havia sido agredida pelo homem.

No hospital, a criança passou por exames que confirmaram que ela tinha sido estuprada e agredida, e precisou novamente ser transferida, desta vez, para o Hospital João Penido, em Juiz de Fora, que dispõe de mais recursos.

Preso no Hospital Cataguases, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Cataguases, onde prestou depoimento e, em seguida, foi levado para o sistema prisional.

