Usuários da MG-326 denunciam estado precário de rodovia: 'intrasintável'

Usuários da MG-326, no trecho que liga Catas Altas a Alvinópolis, na Região Central do Estado, afirmam que a rodovia está sem manutenção e, após um período de chuva, o local está tomado por buracos e lama.

O motorista Geraldo Moreira, morador de Fonseca, distrito de Alvinópolis, ressalta a importância da manutenção da estrada, principalmente por ser a rodovia que liga a cidade ao hospital mais próximo. “Nós estamos abandonados. Com essa época de chuva, a rodovia fica intransitável. A gente precisa muito dessa estrada no sentido Santa Bárbara, município mais próximo que tem um hospital”, conta.

Um vídeo, enviado por um outro morador do distrito, consegue mostrar o trecho da estrada com muita lama e é possível ver que algumas partes estão com grandes poças de água. Por estar localizada na Região Central, há um grande fluxo de caminhões de mineradoras e ônibus neste trecho da rodovia.

A Prefeitura de Catas Altas afirmou que, por ser uma rodovia de responsabilidade do governo de Estado, o Executivo municipal não tem autonomia para fazer manutenções na estrada, precisando de uma autorização do DER-MG.

Em 2023, as prefeituras de Catas Altas e Alvinópolis se reuniram com o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) em Belo Horizonte para discutir o asfaltamento da estrada que liga os municípios. Segundo o DER-MG, um projeto de engenharia foi elaborado para dois segmentos da rodovia MG-326, sendo um deles a ligação Catas Altas a Alvinópolis, passando pelo distrito de Fonseca, na MG-326 e depois percorrendo a rodovia municipal.

Sobre a atual situação da estrada, o DER-MG afirmou que o trecho recebe manutenção durante o período de estiagem. O órgão ainda destacou que não há previsão de pavimentação do trecho e "as condições de tráfego da vida estão afetadas devido à chuva atípica que ainda cai na região".

