Senador licenciado Carlos Viana (Podemos) afirma que irá levar as autoridades mensagens de ódio que foram postadas em suas redes sociais

O candidato a Prefeitura de Belo Horizonte Carlos Viana (Podemos) afirmou que irá entrar nesta segunda-feira (12/8) com denÚncias na Polícia Federal e no Ministério Público por supostos ataques racistas que a sua anunciada candidata a vice Kika da Serra (Podemos) estaria sofrendo.

"Estou enviando às autoridades todos os ataques racistas e de ódio que minha vice, Kika da Serra e eu estamos recebendo agora! Não se trata de política; trata-se de fazer as pessoas enxergarem que a cidade é repleta de pessoas trabalhadoras, honestas e que querem nada mais do que o direito à oportunidade e ao bem de suas famílias!", escreveu o senador licenciado.





Nas mensagens que devem ser entregues as autoridades, os perfis reclamam principalmente de uma suposta aliança com políticos de esquerda.

Kika da Serra foi candidata à deputada estadual pelo PDT em 2022, sendo aliada de outra postulante à prefeitura, a deputada federal Duda Salabert (PDT), e é conhecida por sua atuação comunitária, sendo uma das organizadoras do Baile do Serrão, no Aglomerado da Serra na região Centro-Sul de BH.

Apesar de Viana ter apresentado Kika da Serra para integrar a chapa, o Podemos registrou na Justiça Eleitoral o nome de Renata Rosa (Podemos) como vice.





A situação é fruto de uma disputa interna da legenda. A direção do partido em Belo Horizonte, ligada a deputada federal Nely Aquino (Podemos), que faz parte da Família Aro - grupo capitaneado pelo secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP) -, quer a indicação de Renata Rosa. Já Viana deseja que a vaga fique com Kika da Serra.

Além das duas, o empresário Fred Aisc (Democracia Cristã) foi o primeiro nome anunciado para o cargo de vice na coligação 'Mãos à Obra', mas acabou ficando como coordenador da campanha do candidato do Podemos.