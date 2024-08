O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve em Juiz de Fora nesta sexta-feira (23/8) para iniciar um giro por Minas Gerais, que vai contar com passagens por Belo Horizonte, Governador Valadares e Teófilo Otoni.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na cidade da Zona da Mata, Padilha visitou o Hospital Ana Nery, que fica na região nordeste. Lá, foi recebido pela prefeita Margarida Salomão (PT), deputados e vereadores da cidade. Padilha conheceu as dependências do Ana Nery e ouviu da prefeita e dos parlamentares o desejo de mais recursos federais para o hospital.





"Recebendo novas demandas no hospital para ampliar o número de leitos de reabilitação do Hospital Ana nery e que possamos apoiar o custeio da Unidade de Pronto Atendimento. As outras UPAs recebem, e a prefeitura está sozinha arcando com o custeio daqui", disse Padilha.





Investimentos do PAC







Juiz de Fora foi contemplada com R$ 433 milhões em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo Padilha, os recursos estão chegando no município e essa visita à cidade serve para fiscalizar como está o andamento dos projetos das obras, que devem iniciar em breve.





"Visita em nome do presidente Lula, pois são mais de R$ 400 milhões aprovados e com recursos garantidos. Um dos maiores investimentos do PAC. Através do PAC Seleções, temos projetos na área de cultura e centro esportivo", destacou Padilha.









No giro por Minas Gerais, Padilha tem uma agenda cheia. Ainda nesta sexta, ele aporta em Belo Horizonte. No sábado (24/8), segue para Governador Valadares, no Rio Doce, e Teófilo Otoni, Vale do Mucuri. Nessas duas últimas agendas, terá a companhia do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.





"Tem muito investimento em Minas. São R$ 180 bilhões em MG. Estaremos acompanhando as ações do PAC na área de energia ao lado do Ministro Silveira. Vamos ver as ações no aeroporto de Governador Valadares e em Teófilo Otoni, obras do Minha Casa Minha Vida e ações na área de saúde. Em setembro, voltarei a Minas", finalizou o ministro.