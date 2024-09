Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) concentram suas atividades em panfletagens, encontros com lideranças e participação em eventos de campanha. Também estão agendadas reuniões com sindicatos, movimentos sociais e apoiadores, além de visitas a obras e feiras. A agenda ainda inclui entrevistas à imprensa e participação em podcasts. Confira a agenda desta sexta-feira (13/9):

11h - Entrevista à imprensa

19h - Participação em podcast

09h30 - Participação no “Encontro com candidatos” no Minas Tênis Clube

11h30 - Almoço no restaurante Popular

14h30 - Sabatina na imprensa

16h00 - Lançamento da campanha do vereador Wilsinho do Tabu

17h30 - Reunião Fiscal de controle Urbanístico e ambiental de BH

19h00 - Live com o Sindibel

10h - Visita o abrigo de animais da ONG Bastadotar



13h - Participação em podcast

16h - Reunião com Sindicato dos Auditores Fiscais e Auditores Técnicos de Tributos Municipais de Belo Horizonte (Sinfisco);

19h - Karaokê da Duda

19h30 - Concede entrevista à imprensa

21h - Participa do lançamento da campanha Juhlia Santos.

Sem agenda de campanha

9h - Atividade parlamentar (despachos internos)



14h - Inauguração nova sede OAB-MG/CAAMG

16h - Panfletagem na feira da Avenida Carandaí

14h30 - Entrevista Hoje em Dia.

18h30 - Plenária com Famílias Sem Teto de BH

19h30 - Sarau das Bruxas (Partida MG)

Panfletagem na Praça da Estação

9h - Visita às obras de contenção de enchentes da Vilarinho



18h30 - Participação em podcast

7h30 - Gravação de programa



10h - Reunião com movimento de luta pró-creche

13h - Reunião com Sindicato dos Médicos e Comitê de Entidades Representativas

17h - Sabatina na imprensa

18h - Assinatura da Carta em Defesa da Saúde Mental

20h - “Sextou” nos bares com o Bloco SV e militância

8h - Reunião com equipe de campanha



16h - Reunião com apoiadores e lideranças do bairro Céu Azul