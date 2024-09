Foram presos na última sexta-feira (6/9) os dois últimos suspeito de terem participado do assassinato do jornalista e ativista político Ricardo Lelis D'Assunção, conhecido pelo pseudônimo “Roberto Carvalho”. O crime aconteceu em novembro de 2023, na Zona Rural de Itaverava, Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos ainda foragidos, se apresentaram em uma unidade policial e se entregaram por iniciativa própria. Em 28 de agosto, uma operação realizada pela Polícia Civil em Itaverava e Conselheiro Lafaiete resultou na prisão de outros dois homens que supostamente se envolveram no assassinato. Um quinto suspeito foi apreendido anteriormente pela Polícia Militar por posse de drogas.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem para elucidar detalhes sobre o crime, mas não há mais suspeitos foragidos.





No dia do crime, os suspeitos teriam se deslocado até Itaqui Alto, zona rural de Itaverava para encontrar o jornalista. Sob o nome de Roberto Carvalho, ele denunciava irregularidades na política local.





Ricardo foi baleado no rosto ao tentar reagir à abordagem feita pelos suspeitos, que fugiram por uma estrada rural após o disparo. O jornalista chegou a ser resgatado com vida, mas morreu em decorrência dos ferimentos.





Uma das hipóteses levantadas pelos investigadores para explicar a motivação do crime é a divergência política com a atual gestão municipal em Itaverava. As suspeitas estão relacionadas com o tipo de conteúdo publicado pelo jornalista.