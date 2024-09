Dois homens atearam fogo em um ônibus próximo ao Km 4 da rodovia MG-432, no Bairro Santa Cecília, em Esmeraldas, na Grande BH, nesta quinta-feira (12/09).

De acordo com o sargento Antero, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os suspeitos aparentavam ser menores. Eles teriam abordado o veículo com um galão de gasolina nas mãos, obrigaram o motorista e os passageiros a desembarcar e, em seguida, colocaram fogo no coletivo.





Antero afirma ainda que os dois não disseram uma palavra nem explicaram o motivo do ato. Apenas atearam fogo ao veículo e fugiram. Buscas estão sendo realizadas por equipes de militares de BH, Contagem e Ribeirão das Neves para tentar localizá-los.