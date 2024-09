O 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro marcou para os dias 30 e 31 de outubro de 2024 o julgamento dos acusados de matar a ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. De acordo com informações exclusivas obtidas pela Rádio Tupi, serão julgados Ronnie Lessa, acusado de ser o executor do crime, e Élcio Queiroz, apontado como o motorista do veículo usado no assassinato.

Ronnie Lessa é um ex-policial militar acusado de ser o atirador que executou Marielle Franco e Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Lessa é considerado o autor dos disparos que atingiram a ex-vereadora e seu motorista.

Já Élcio Queiroz, ex-integrante da Polícia Militar, teria conduzido o veículo Cobalt usado na emboscada que resultou no crime. Ambos foram presos em 2019 e, desde então, têm colaborado com as investigações por meio de delações premiadas.

O que pode ocorrer durante o julgamento?

Embora Lessa e Queiroz tenham se tornado delatores, a expectativa é que o Ministério Público do Rio de Janeiro peça a pena máxima para ambos. Os benefícios oferecidos pela delação premiada só devem ser aplicados após a sentença, uma vez que o julgamento dos dois réus ainda não foi concluído. Este julgamento é considerado um marco na busca por justiça para o caso, sendo um dos mais aguardados da história recente do país.

Os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa, estão presos apontados como mandantes do atentado contra Marielle.