O senador licenciado e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Carlos Viana (Podemos), visitou o Hospital Evangélico nesta quinta-feira (12/9), onde apresentou suas propostas para a área da saúde da capital.

"As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) recebem uma população que poderia ser atendida de outra maneira. Quero reorganizar por completo o sistema de atendimento da cidade, usando os hospitais filantrópicos", afirmou o candidato.

Viana afirmou que entre os projetos que possui sobre o tema, está melhorias no atendimento preventivo e o reforço de equipes que realizem atendimento domiciliar, para evitar que pessoas com dificuldade tenham que se deslocar de forma desnecessária.

"Pra que a gente possa diminuir a quantidade de pessoas nas UPAs, precisamos fazer atendimento preventivo. Os centros de saúde hoje não tem equipes completas do PSF e nem dos agentes comunitários de saúde, o que evitaria que idosos e pessoas com dificuldade vão até as UPAs sem necessidade, então a gente precisa reestruturar", disse.

O candidato apontou a parceria com hospitais filantrópicos e a prefeitura como solução para reduzir as filas das pessoas que aguardam atendimento especializado e cirurgias.

"(Para) aquele que pode ter uma consulta marcada, aquele que precisa de uma cirurgia eletiva, que são hoje quase 30 mil pessoas, quero usar os hospitais filantrópicos para que eles tenham locais próprios de atendimento junto com a prefeitura", sugeriu Viana.