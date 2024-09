A deputada federal Duda Salabert (PDT) cantou ‘parabéns’ para um carro abandonado no Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte. A candidata à prefeitura da capital mineira visitou o local nesta quinta-feira (12/9), data em que os moradores afirmam completar cinco anos do abandono do automóvel.

Segundo Salabert, o ato tem como objetivo denunciar a falta de ação da prefeitura no resgate e reciclagem de veículos. A candidata promete desburocratizar a legislação do município para que os carros sejam levados a leilão, ou direcionados para cooperativas de reciclagem.

“A prefeitura é incapaz de resgatar esse carro do local. Carros abandonados são péssimos. Primeiro no campo da saúde pública, porque é foco de dengue, no momento em que passamos pela maior crise da doença em BH. É ruim do ponto de vista da segurança pública, porque muitos ladrões se escondem atrás desses carros, além de deixar de gerar lucro”, disse.

A parlamentar reforçou que o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) possui tecnologia para reciclar veículos, mas falta diálogo da administração da cidade com os cientistas. Ainda de acordo com ela, a ideia de levar os carros para cooperativas pode gerar renda para os catadores.

“Isso aqui vale dinheiro, mas fica abandonado, gerando dengue e piorando a situação da segurança pública atrapalhando os moradores. É vergonhoso ter um carro abandonado há mais de cinco anos na porta da sua casa”, frisou.

Um mapeamento da prefeitura, realizado em março, revelou que a cidade possuía 150 carros deixados na rua. A administração da capital pede para que os moradores denunciem a situação no portal de serviços, informando as características e localização exata do veículo.