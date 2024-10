Polícia Militar ainda não localizou os suspeitos do homicídio

Um homem de 26 anos foi morto a facadas depois de se envolver em uma confusão dentro de uma casa de shows em Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na madrugada desse domingo (6/10).

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 4h para comparecer ao local, situado na Avenida Pedro de Paula Lemos, no Bairro Cincinato de Ávila.

Assim que chegaram, os militares conversaram com algumas testemunhas. O segurança da casa de shows contou ter visto a vítima brigando com outro homem dentro do estabelecimento.

Segundo o relato, ambos deixaram o espaço, quando outro homem chegou em uma moto e deu facadas na vítima, socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas que morreu a caminho do hospital.



A PM identificou os suspeitos, ambos de 23 anos. Eles não tinham sido localizados até o fechamento desta publicação.



