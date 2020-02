Recém saído de prisão mata tio com enxadada por máquina de cortar cabelo

Rua Professor Clóvis de Faria, onde o crime ocorreu (foto: Reprodução Google Streetview)

Depois de deixar a prisão por apenas duas semanas, um homem de 37 anos é suspeito de ter matado o próprio tio a enxadadas e facadas por causa de uma máquina de cortar cabelo. O crime ocorreu na Rua Professor Clovis de faria, no Bairro Santa Amélia, no início da tarde desta sexta-feira(21).Guilherme Andrade de Abreu deixou a prisão e foi morar com a mãe, o tio e um sobrinho. Na tarde desta sexta-feira, ele discutiu com o irmão da sua mãe, Eduardo Pereira de Abreu, de 58 anos, por causa do uso de uma máquina de barbear usada para cortar cabelo. De acordo com a versão dada pelo primo dele que também morava no imóvel, o homem pegou uma enxada e golpeou a cabeça do tio.Depois que o homem caiu no solo, o ex-presidiário pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima. De acordo com a polícia, o homem levou duas facadas nas costas, uma na mão esquerda, que sugere que tentou se defender dos golpes, e outro no ombro esquerdo.A mãe do agressor disse que não viu o crime ocorrer, mas que percebeu quando o filho saiu correndo para fora do imóvel.