Homem dispara rajada de metralhadora por buraco de muro e atinge três em Confins

Rua onde autor de disparos se aproveitou de uma fresta para balear vítimas (foto: Reprodução Google Streetview)

Submetralhadora artesanal semelhante a encontrada no carro do suspeito (foto: PMMG/Divulgação)

Pela fresta de um muro um homem disparou uma rajada de tiros com uma submetralhadora de fabricação artesanal atingindo um menor e dois jovens que estavam numa casa em Confins, na Grande BH. O crime ocorreu em local conhecido como Beco dos Baianos, no Centro, no fim da noite desta sexta-feira (21), no centro do município, e o autor, de 21 anos, foi detido.De acordo com o relato de testemunhas contido na ocorrência policial, o suspeito Carlos Alberto Oliveira Benvindo Junior vinha buscando vingança depois que um parceiro dele foi agredido por um dos jovens que estava sendo escondido no imóvel pelos baleados, mas que não foi atingido. Ele teria rondado o local do crime dentro de seu automóvel, um Chevrolet Kadett azul, quando percebeu que o imóvel onde seus alvos estavam tinha uma fresta. Ainda de acordo com o relato, ao ver uma fretsta no muro ele desembarcou e posicionou a arma de fogo improvisada, realizando vários disparos e fugindo em seguida.Dentro da casa, surpreendidos, um menor de 16 anos acabou atingido no abdomem esquerdo, um jovem de 19 anos foi alvejado no pescoço e outro de mesma idadeno ombro esquerdo. Os três fora socorridos para o Hospital de Pronto-Socorro Risoletta Tolentino Neves e estavam em situação estável.A polícia rastreou o suspeito encontrando seu carro com marcas de estacionamento recente na empresa em que trabalha, na mesma rua onde ocorreu o crime. Dentro do veículo foi encontrada a submetralhadora de construção artesanal provavelmente utilizada no crime. O suspeito foid etido em sua casa.