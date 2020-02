Polícia prende em Uberlândia um dos maiores traficantes de cocaína do estado

(foto: PCMG/Divulgação)

Nesta sexta-feira (21), a Polícia Civil prendeu um homem considerado um dos maiores traficantes de cocaína de Minas Gerais. Ele estava foragido há dois anos e foi localizado em Uberlândia, Região do Triângulo mineiro. Segundo o delegado Marcus Vinícius Lobo, há indícios de que o homem também cometeu o crime de lavagem de dinheiro.









De acordo com a Polícia Civil, o homem liderava uma organização criminosa que agia em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Além do mandado de recaptura, o homem tinha inúmeras passagens pela polícia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio. “Anteriormente, ele chegou até a ser preso em posse de 150 quilos de pasta base de cocaína”, destacou o delegado.





O traficante havia sido preso no dia 14 de dezembro do ano passado pelo crime de uso de documento falso. No entanto, seis dias após ser encarcerado, o homem fugiu junto com outros detentos e, desde então, era procurado pela polícia.

*Estagiária sob supervisão da redação do Estado de Minas