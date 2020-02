Rapaz de 22 anos morre na Praça da Estação e pode ser a primeira vítima durante carnaval

Jovem morreu num dos destinos dos maiores blocos deste sábado, de mal súbito (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A morte de um jovem de 22 anos pode ter sido a primeira relacionada ao carnaval de Belo Horizonte. O rapaz foi encontrado mortona Praça da Estação, por volta de 5h30, antes de os cortejos dos blocos Então Brilha e Praia da Estação se encontrarem, na manhã deste sábado (22). De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o jovem encontrado no Hipercentro teve um mal súbito e não resistiu, chegando a ser atendido.O primeiro socorro foi feito no Posto Médico Avançado que atendia na região, sendo posteriormente acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo relato dos Bombeiros o quadro era de parada cardiorrespiratória.Mesmo com todos os esforços e manobras de ressucitação o jovem não resistiu e morreu antes de dar entrada em qualquer hospital. O corpo foi então enviado para o Instituto Médico-Legal (IML) para ser periciado e reconhecido pela família.