Ônibus com 40 passageiros capota na BR-365 e deixa feridos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um ônibus com cerca de 40 passageiros capotou na BR-365, no quilômetro 292, próximo a Três Marias, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (26/6).

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e informaram que o motorista e alguns passageiros tiveram ferimentos leves.

Os feridos foram socorridos para um posto de saúde Luizlândia do Oeste, na mesma região, por um ônibus particular.

Nove pessoas foram encaminhadas ao hospital de João Pinheiro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dessas, duas foram retiradas de uma ribanceira pelos bombeiros.