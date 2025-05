BH: casal é preso por esfaquear, socar e pisotear homem em situação de rua

Um casal de jovens, de 19 e 21 anos de idade, foi preso depois de serem flagrados agredindo um homem em situação de rua a socos, chutes e facadas em Belo Horizonte (MG), na noite dessa terça-feira (27/5). O caso ocorreu na Rua Gonçalves Dias, no bairro Lourdes, Região Centro-Sul. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital.

A Polícia Militar afirma no Boletim de Ocorrência que flagrou o casal agredindo "brutalmente" o homem. Conforme o boletim de ocorrência, o agressor foi visto em cima da vítima, dando socos e pisoteando a cabeça dela. Os militares o contiveram quando a vítima já estava desacordada e com múltiplas perfurações por objeto cortante pelo corpo.

Outra guarnição foi acionada e levou a vítima ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. No local, a equipe médica informou que ela foi atingida por cinco facadas. O homem, porém, não pôde ser identificado porque não tinha documentos com ele.

Aos militares, o autor afirmou que é morador de rua e dormia com a companheira quando a vítima os abordou. Segundo ele, o homem ameaçou a companheira com uma faca e, por isso, decidiu defendê-la e começou a briga.

Conforme o relato, a vítima deixou a faca cair no chão, a companheira pegou o objeto e passou ao agressor, que deu três golpes e seguiu a agressão com socos e chutes, mesmo com a vítima incapacitada.

Ainda segundo os registros, a companheira informou que tem desavenças com a vítima por consumo de drogas e que já foi ameaçada antes. Também foi relatado que ela esfaqueou o homem antes de entregar a faca ao companheiro, que seguiu com os golpes.

Depois do ataque, a companheira relatou que limpou a faca e jogou em um matagal. O objeto foi encontrado no local indicado com vestígios de sangue e recolhido pelos policiais.

As agressões foram flagradas por câmeras de segurança da Escola de Design da UFMG e pelo Olho Vivo, que serão utilizadas na apuração dos fatos.

Segundo a PM, o agressor tem uma extensa ficha criminal que inclui passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo, injúria e lesão.

O casal foi levado à UPA Centro-Sul para atendimento médico. Após a liberação, foram presos e encaminhados, juntamente da faca, à 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com o caso.