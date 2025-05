PM que matou vendedor em abordagem é condenado a 13 anos em Minas

O sargento da Polícia Militar (PMMG) Mauro Aloisio Kaiser Rossignoli foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto por homicídio simples em decorrência da morte do vendedor de sapatos Célio Nunes de Oliveira durante uma abordagem policial em Bicas, na Zona da Mata mineira.

Após 13 anos do crime, a sentença foi proferida nessa segunda-feira (26/5), determinando também a exoneração do militar. A Justiça, ao fixar o tempo de prisão, considerou com atenuante a confissão do sargento e seus bons antecedentes. Assista na reportagem da TV Alterosa:

Célio havia saído de Franca, no interior de São Paulo, em 9 de maio de 2012, para vender seus calçados na cidade da Zona da Mata mineira, como fazia há mais de 20 anos. Ele saiu do hotel à noite para jantar e nunca mais voltou.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a caminhonete da polícia militar chega ao hospital com o corpo de Célio na caçamba. Giroflex e sirene estavam desligados. Nessa hora, segundo consta no processo, enquanto retirava o corpo do veículo, o policial teria retirado os documentos da vítima para dificultar o reconhecimento.

Ainda conforme informações do processo, a enfermeira de plantão, que recebeu o corpo do vendedor, disse que o PM afirmou primeiro no hospital que foi suicídio. Depois, que Célio estava armado e reagiu à abordagem policial e, por isso, matou o paulista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao fixar a pena, a Justiça entendeu que “o réu, na condição de policial militar, demonstrou conduta incompatível com os padrões exigidos pela corporação, agindo de forma precipitada”.