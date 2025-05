Homem é preso por matar desafeto a facadas e tentar decapitá-lo

Um homem, de 44 anos, foi assassinado com diversas facadas e quase foi decapitado na noite dessa sexta-feira (16/5), no bairro Franciscadriângela, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 29, foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela esposa do suspeito de cometer o crime. Ela afirmou que o marido chegou em casa com as mãos sujas de sangue dizendo que havia matado uma pessoa e ela deveria fugir com ele e com as filhas. Assustada, a mulher fugiu com as crianças para a casa de um parente e acionou os militares.

A polícia fez buscas na região e encontrou um homem caído em via pública com a barriga para baixo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima. Segundo a equipe médica, o corpo tinha diversas perfurações por faca e um corte profundo no pescoço.

A esposa da vítima reconheceu o corpo e afirmou que o marido não tinha envolvimento com crimes e não sofreu ameaças. A perícia foi acionada e constatou diversas perfurações no tórax, costas e cervical, além do corte profundo no pescoço do homem. O documento policial ainda narra que a faca usada no corpo da vítima é diferente da faca usada no corte do pescoço, e que o autor do crime tentou decapitar a vítima.

Em conversa com a solicitante, ela relatou que o marido estava na rua com um colega bebendo cerveja quando, em determinado momento, chegou em casa com as mãos sujas de sangue dizendo que havia matado alguém.

Ele chegou a fugir em um carro Volkswagen Gol, mas voltou para casa horas depois e foi abordado pela polícia. Durante a conversa com a polícia, o suspeito se contradisse diversas vezes, alegando que encontrou com a vítima em um bar, que foi agredido por ela com tapas e que não reagiu à agressão. Porém, a polícia encontrou diversos arranhões e escoriações pelo corpo do suspeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a versão do homem, ele já se desentendeu com a vítima em datas passadas depois que ela ofereceu balas e moedas às filhas do suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.