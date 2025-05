Grande BH: homem tenta roubar PM, é baleado e diz que 'não fez nada'

Uma dupla de homens, de 23 e 36 anos, foi presa em Ribeirão das Neves depois de tentar roubar um policial militar em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (27/5). Os dois foram perseguidos e negaram envolvimento no crime. Um deles foi baleado e socorrido.

Segundo o boletim de ocorrência, militares do 36º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram acionados depois de uma tentativa de roubo na Rua Trinta e Cinco, no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, às 21h11. Os suspeitos foram vistos fugindo de moto em direção a Ribeirão das Neves.

Os suspeitos foram localizados no subdistrito de Areias, em Neves. Conforme os registros, ao avistarem a viatura policial, mudaram de direção. Os militares ordenaram que parassem, mas a moto seguiu novamente em uma nova direção, desta vez rumo ao bairro Girassol.

Segundo a PM, o motorista do veículo perdeu o controle da direção na Rua Jatobá. Os dois tentaram fugir a pé, um deles com mais dificuldade, mas foram alcançados. Na bolsa que carregava um dos homens, de 23 anos, foi encontrada uma pistola municiada com 14 cartuchos. Em outra bolsa, havia documentos pessoais.

Questionado, o suspeito afirmou ser motociclista de aplicativo, mas que estava “trabalhando sem o app”. Segundo ele, a bolsa com a arma era do passageiro, que foi dada a ele enquanto socorria o garupa, depois que foi baleado. Alegou ainda que não sabia o nome do passageiro nem o conteúdo da bolsa.

Já o garupa, de 36 anos, se limitou a dizer que estava em um lugar desconhecido quando foi vítima de um disparo de arma de fogo, mesmo “não tendo feito nada”. Conforme o boletim, ele estava consciente, mas não soube informar dados como o nome dos pais ou a data de nascimento, além de se recusar a fornecer o endereço onde mora.

O documento de identidade apresentado por ele foi apreendido com indícios de fraude e será investigado pela Polícia Judiciária.

Roubo com tiros

À PM, a vítima relatou que retornava para casa, de moto, após o trabalho na 1ª Companhia da PM em Nova Lima, quando parou o veículo para fazer uma ligação, no bairro Nova Pampulha. Neste momento, foi abordada pelos dois suspeitos em uma motocicleta vermelha e o garupa a ameaçou com uma arma em punho.

Conforme o relato, ela jogou o próprio veículo no chão enquanto tentava se desvencilhar, correu e se abrigou atrás de outro carro na via. Neste momento, o garupa teria efetuado três disparos em sua direção, e o policial revidou, aos gritos de “É a polícia!”.

O suspeito foi atingido na altura da perna e, segundo a vítima, o piloto voltou para socorrê-lo. Os dois fugiram em direção ao Bairro Vila Nova, divisa de Vespasiano com Ribeirão das Neves, e o policial acionou reforço pelo 190.

Os suspeitos foram conduzidos sob escolta à UPA Justinópolis. O garupa, de 36 anos, ficou em observação. Já o condutor, de 23, foi liberado do atendimento e conduzido à delegacia junto do material apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A moto usada pela dupla estava sem placa e foi identificada pelo número do chassi. De acordo com os registros, o veículo possui infrações como direção perigosa, circulação em passeio e excesso de velocidade. A motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado do Detran.