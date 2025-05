MG: recém-nascido é achado em caixa na rua

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão na cidade de Formiga, no Centro-Oeste de Minas, na manhã desta terça-feira (27/5). A mãe alegou não saber que estava grávida.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) encontrou a vítima, do sexo masculino, com a presença de placenta, na Rua Américo Gontijo, no Bairro Vargem Grande.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e encaminharam o recém-nascido para a maternidade do Hospital São Luiz. A reportagem não conseguiu contato com a unidade hospitalar a fim de obter uma atualização do quadro de saúde.

A Polícia Militar compareceu ao local depois de ser acionada pelo Corpo de Bombeiros. Conforme o registro da ocorrência, após diligências dos militares, a mãe foi identificada como uma mulher de 22 anos.

Ela confirmou aos policiais que deu à luz nesta terça-feira e alegou não saber da própria gravidez, acrescentando que faz uso regular de contraceptivos. A mulher informou não ter condições de criar outra criança, pois tem mais dois filhos: um de 6 anos, com paralisia cerebral, e um bebê de 1 ano e meio. Por essa razão, colocou o recém-nascido na caixa e o abandonou em local perto de sua residência.

A polícia apurou no posto de saúde que a mulher não fazia pré-natal. Ela foi encaminhada à Santa Casa para avaliação. A ocorrência policial não menciona se ela está no hospital com escolta e será presa após a alta.