MG: suspeito de jogar enteado de 4 anos do 5º andar de prédio é indiciado

Um homem de 25 anos, suspeito de arremessar o enteado, de 4, pela janela do quinto andar de um edifício residencial em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, foi indiciado pela Polícia Civil. A informação foi divulgada pela instituição policial nesta terça-feira (27/5). O inquérito foi concluído no último dia 21 e remetido à Justiça.

O crime aconteceu em 10 de maio, no Bairro Ipanema. A vítima despencou de uma altura aproximada de 15 metros sobre uma área de grama. O indiciamento foi feito “por tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima — em razão da tenra idade — e com aumento de pena previsto pela Lei Henry Borel, por ser padrasto da criança”, explicou a PCMG em comunicado.

Na ocasião, a Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que testemunhas ouviram gritos vindo do apartamento momentos antes da queda. Uma vizinha contou que viu o padrasto segurando o menino do lado de fora da janela, momentos antes de a queda acontecer.

O menino foi encontrado consciente, em estado de choque e com uma escoriação leve no queixo. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional de Patos de Minas. Ainda no colo da mãe, o menino disse que “o mano”, apelido do padrasto, o havia jogado.

Moradores do condomínio informaram que o homem tentou fugir, mas foi contido na portaria até a chegada da Polícia Militar. Ela afirmou ainda que o companheiro costumava fazer brincadeiras de mau gosto com o menino, como jogá-lo para o alto, o que sempre a preocupou.

Questionado pelos militares, o padrasto alegou que estava brincando com a criança perto da janela, mostrando a vista do apartamento, quando a criança caiu acidentalmente, pois ele não conseguiu segurá-la. O investigado foi autuado em flagrante no dia do crime, e a prisão foi convertida em preventiva.