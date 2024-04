A 25ª BH Restaurante Week será realizada na capital mineira, de 12 de abril a 12 de maio e contará com a participação de 44 restaurantes, que vão oferecer menus diferenciados com carne e opções vegetarianas. O tema desta edição, “Revolução Vegetariana”, celebra um estilo de alimentação e propõe uma reflexão sobre as escolhas no preparo à mesa e seu impacto no mundo.

Neste ano vão estrear os restaurantes Ancho, Esquina Parrillera Estação, O Jardim, Bar Ideal, Dumanga Comidaria, Querida Jacinta e Elis Bar, que vão oferecer menus exclusivos, com entrada, prato principal e sobremesa.

Leia também: 'The Twelve Beers', evento de cervejas artesanais, chega em BH

As criações dos chefs das casas participantes prometem abraçar a temática. Serão apresentadas receitas como, húmus de beterraba, panqueca de legumes e cogumelos, torta de ricota de búfala, risoto de beterraba defumada, moqueca vegana, lasanha de lâminas de pupunha, risoto de hortelã e outras. Os pratos com carnes, aves e frutos do mar também marcam presença.

“A Revolução Vegetariana desafia conceitos pré-estabelecidos e estimula a experimentação. Com novas texturas, sabores e combinações, essa culinária proporciona uma experiência surpreendente que aguça os sentidos e expande os horizontes", declara o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis. Além disso, ele acredita que esta edição pode promover o primeiro contato de muitas pessoas com esse tipo de cozinha.

O festival é dividido nas categorias Tradicional, Plus e Premium. Os valores no almoço partem de R$ 54,90 no menu Tradicional, Plus 68,90 e R$89,00 no menu Premium. Já no jantar saem a R$69,90 no Tradicional, Plus, R$89,90 e R$109,00 no Premium. A medida busca oferecer uma experiência completa ao consumidor por um preço especial.

Badejo com cabelinho de anjo da Cantina Piacenza Divulgação

BH Restaurant Week estimula a transformação social

Como nas edições passadas, a BH Restaurant Week incentiva a solidariedade entre o público. A cada menu vendido durante o festival, o consumidor poderá doar R$ 2,00 para o Hospital da Baleia. Referência em saúde no Estado de Minas Gerais, sem perder sua tradição na filantropia, o hospital abrange as modalidades de atendimento SUS, convênios e particular.

Conheça os restaurantes de cada categoria

Tradicional:

- 68 Pizzeria



Plus

- Coco Bambu (Minas Shopping, BH Shopping e Anchieta)



- Amadís (Anchieta e Fleming)



- Da Villa



- Bordô



- Bar Ideal



- Elis Bar



- Querida Jacinta



- Dumanga Comidaria



- Esquina Parrillera Estação



- Esquina Santê



- Famiglia Bubani



- Indian Gourmet



- Inka



- Marítimo



- Mudesto



- Nonna Carmela



- Olegário (Alphaville, Jardins, Lourdes, Pátio Savassi, Vila da Serra)



- Omilía Restaurante



- Restaurante do Porto



- Specialli Trattoria



- Uluru Café (Afonso Pena, Vila da Serra e Lourdes)



- Vasto

Uma das opções de almoço do Indian Gourmet é o mix veg kofta curry – kafta de ricota e mix de legumes, com molho de castanha de caju e temperos da Índia, servidos com arroz de açafrão.

Premium

- Zavino



- A2 Bistrô



- Benvindo



- Cantina Piacenza



- Ancho



- el MAI



- Jirau Gastrô Bar



- Marília Pizza Bar



- O Jardim



- Olga Nur



- Taverna Livorno



- Udon Mercure

No restaurante Udon, um dos pratos destaque é o bifum de macarrão de arroz com legumes salteados e carne de porco glaceada no shoyu. Já no el MAI, o ossobuco de leitão e purê de abóbora é uma boa pedida.

Brasil Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um festival gastronômico aguardado por muitas pessoas do mundo.

A iniciativa busca criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo esse mercado em períodos de baixa sazonalidade. Por isso, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu temático, com criações diferentes e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.



Serviço

25ª Belo Horizonte Restaurant Week



Quando: 12/04 a 12/05



Menu Tradicional: R$ 54,90 almoço, R$ 69,90 jantar



Menu Plus: R$ 68,90 almoço, R$ 89, 90 jantar



Menu Premium: R$ 89,00 almoço, R$ 109,00 jantar



Ação Social: + R$2 para o Hospital da Baleia por menu week